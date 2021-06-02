Площадка с участием Дани Милохина стала самой популярной на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Звезда TikTok и певец Даня Милохин собрал полный зал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В связи с санитарными требованиями, обусловленными коронавирусом, количество мест в каждом зале форума строго ограничено. Как отметили журналисты, пока площадку с участием 19-летнего Милохина можно назвать самой популярной на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит в выставочном центре «Экспофорум» со 2 по 5 июня 2021 года. Участников рассаживают в залах с учетом социальной дистанции.

Даня Милохин родился в Оренбурге и вырос в детском доме. Прославиться блогеру помог аккаунт в TikTok, который он завел в 2019 году, работая на тот момент официантом в Анапе. Вскоре он перебрался в Москву и начал музыкальную карьеру. Блогер стал победителем премии Glamour Influencers Awards 2021.