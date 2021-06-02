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новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание
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Житель Самары получил 10 лет тюрьмы за экстремизм

Происшествия
Житель Самары получил 10 лет тюрьмы за экстремизм
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Самара, 2 июня. Суд приговорил участника банды к десяти годам лишения свободы за призывы к экстремизму и терроризму в Сети, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, подсудимый Мухаммад А. решил уехать в Сирию, где планировал участвовать в деятельности запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. В итоге его задержали на территории Самарской области.

Также установлено, что в период с 2016 по 2018 год мужчина постоянно размещал на своей странице в интернете аудиозаписи, которые содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК РФ.

Жителя Москвы обвинили в организации финансирования деятельности террористов. Установлено, что подозреваемый перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске в России за преступления террористической направленности, сообщало РИАМО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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суд самара экстремизм тюрьма
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