Житель Самары получил 10 лет тюрьмы за экстремизм

Самара, 2 июня. Суд приговорил участника банды к десяти годам лишения свободы за призывы к экстремизму и терроризму в Сети, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, подсудимый Мухаммад А. решил уехать в Сирию, где планировал участвовать в деятельности запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. В итоге его задержали на территории Самарской области.

Также установлено, что в период с 2016 по 2018 год мужчина постоянно размещал на своей странице в интернете аудиозаписи, которые содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК РФ.

Жителя Москвы обвинили в организации финансирования деятельности террористов. Установлено, что подозреваемый перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске в России за преступления террористической направленности, сообщало РИАМО.

1 Организация запрещена на территории РФ.