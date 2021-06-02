В МО Азербайджана сообщили о нарушении границы армянскими военными

Баку, 2 июня. Около 40 армянских военнослужащих проникли на азербайджанскую территорию, но их вынудили отступить без использования оружия, сообщили в минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел вечером 1 июня в Кельбаджарском районе, сказано в заявлении представителей азербайджанского военного ведомства.

«Азербайджанские военные вывели армянских военнослужащих с территории и вынудили отойти на исходные позиции», — отмечается в релизе МО Азербайджана.

В ходе инцидента удалось избежать применения любого оружия, отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США могут посетить линию межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном.