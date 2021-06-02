Телеканал «Пятница!» начал вывозить россиян за границу в рамках нового шоу

Москва, 2 июня. Телеканал «Пятница!» впервые запускает тревел-шоу, ведущими которого будут самые обычные люди, сообщили ФАН в пресс-службе канала. Реалити «Мои первые каникулы» отправит в путешествия зрителей, до этого никогда прежде не бывавших за рубежом. Они увидят другие страны и одновременно станут вести проект.

Герои программы посетят Бразилию, Италию, Китай, Францию, Японию и другие государства. Поездки навсегда изменят жизнь всех этих людей: они не только впервые попадут за границу, но и смогут осуществить некоторые свои мечты.

Так, например, девушка из Иванова найдет в Париже своих родственников, фотограф из Таганрога попадет на Каннский кинофестиваль и воочию увидит своих кумиров, а молодожены из Барнаула отправятся на индонезийский остров Бали в свадебное путешествие, о котором они мечтали, но не могли себе позволить…

«Красный конверт с надписью «Пятница!» открыл для меня не только Францию, но и весь мир, — признался Алексей из Таганрога. — До участия в проекте я работал в фармацевтической индустрии и занимался коммерческой фотографией, но после моих каникул я понял, что хочу заниматься совсем другим».

Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

По словам жителя Ростовской области, на данный момент он облетел уже почти тридцать стран, а также более сотни городов России.

«Путешествия делают нас счастливее, советую всем!» — заключил Алексей.

Барнаульцы Мария и Александр, слетавшие на Бали, отметили, что свадьба у них уже состоялась, а вот свадебного путешествия так и не случилось.

«Мы мечтали поехать на райский остров Бали, но, к сожалению, это очень дорого, и оставалось для нас только мечтой, — пояснили супруги. — Но спасибо телеканалу «Пятница!»! Наша мечта сбылась! Бали — это идеальное место: песок белый, море прозрачное, голубое. Это лучший «ханимун» (медовый месяц. — Прим. ФАН)!»

Премьера тревел-шоу «Мои первые каникулы» состоится на телеканале «Пятница!» в ближайший понедельник, 7 июня. К слову, к старту проекта телеканал запустил челлендж под названием #МоиПервыеКаникулы в TikTok — с розыгрышем путешествия. Чтобы принять в нем участие, надо снять видео о своей первой поездке за рубеж и разместить его в TikTok с вышеупомянутым хештегом с 4 до 12 июня.

Ранее стало известно, как певец и композитор Александр Розенбаум собирается судить участников музыкального телешоу Первого канала «Три аккорда».