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02 июня 14:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
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Телеканал «Пятница!» начал вывозить россиян за границу в рамках нового шоу

Общество
Телеканал «Пятница!» начал вывозить россиян за границу в рамках нового шоу
pixabay.com  /  JESHOOTS-com

Москва, 2 июня. Телеканал «Пятница!» впервые запускает тревел-шоу, ведущими которого будут самые обычные люди, сообщили ФАН в пресс-службе канала. Реалити «Мои первые каникулы» отправит в путешествия зрителей, до этого никогда прежде не бывавших за рубежом. Они увидят другие страны и одновременно станут вести проект.

Герои программы посетят Бразилию, Италию, Китай, Францию, Японию и другие государства. Поездки навсегда изменят жизнь всех этих людей: они не только впервые попадут за границу, но и смогут осуществить некоторые свои мечты.

Так, например, девушка из Иванова найдет в Париже своих родственников, фотограф из Таганрога попадет на Каннский кинофестиваль и воочию увидит своих кумиров, а молодожены из Барнаула отправятся на индонезийский остров Бали в свадебное путешествие, о котором они мечтали, но не могли себе позволить…

«Красный конверт с надписью «Пятница!» открыл для меня не только Францию, но и весь мир, — признался Алексей из Таганрога. — До участия в проекте я работал в фармацевтической индустрии и занимался коммерческой фотографией, но после моих каникул я понял, что хочу заниматься совсем другим».

Телеканал «Пятница!» начал вывозить россиян за границу в рамках нового шоу
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

По словам жителя Ростовской области, на данный момент он облетел уже почти тридцать стран, а также более сотни городов России.

«Путешествия делают нас счастливее, советую всем!» — заключил Алексей.

Барнаульцы Мария и Александр, слетавшие на Бали, отметили, что свадьба у них уже состоялась, а вот свадебного путешествия так и не случилось.

«Мы мечтали поехать на райский остров Бали, но, к сожалению, это очень дорого, и оставалось для нас только мечтой, — пояснили супруги. — Но спасибо телеканалу «Пятница!»! Наша мечта сбылась! Бали — это идеальное место: песок белый, море прозрачное, голубое. Это лучший «ханимун» (медовый месяц. — Прим. ФАН)!»

Премьера тревел-шоу «Мои первые каникулы» состоится на телеканале «Пятница!» в ближайший понедельник, 7 июня. К слову, к старту проекта телеканал запустил челлендж под названием #МоиПервыеКаникулы в TikTok — с розыгрышем путешествия. Чтобы принять в нем участие, надо снять видео о своей первой поездке за рубеж и разместить его в TikTok с вышеупомянутым хештегом с 4 до 12 июня.

Ранее стало известно, как певец и композитор Александр Розенбаум собирается судить участников музыкального телешоу Первого канала «Три аккорда».

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путешествия пятница! тревел-шоу
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