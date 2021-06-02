Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти

Санкт-Петербург, 2 июня. Россия осталась единственным островком безопасности, который соблюдает международное законодательство. Об этом заявил юрист Виталий Серуканов.

На базе пресс-центра Медиагруппы «Патриот» состоялся брифинг журналиста и юриста Виталия Серуканова. Эксперт рассказал о деятельности западных спецслужб, работе иностранных агентов в России и действиях несистемной оппозиции.

«Посмотрите, как ухудшилась международная обстановка: коллективный Запад идет в наступление, ООН умирает, и только Россия остается островком стабильности. Мы единственные в мире, которые соблюдают международное законодательство», — заявил Серуканов на конференции.

Журналист обратил внимание на тот факт, что власти Соединенных Штатов действуют жестче по отношению к иностранным агентам и противникам руководства страны, чего нельзя сказать о России.

«В Америке гораздо жестче поступают в отношении таких людей. У нас сюсюкаются. Меня тревожит наш цифровой суверенитет и политика социальных сетей», — сказал юрист.

Виталий Серуканов ранее объяснил бурное обсуждение либеральным сообществом ситуации вокруг белорусского блогера Романа Протасевича отработкой заказа западных партнеров. По словам эксперта, именно так устроен мир несистемной оппозиции.