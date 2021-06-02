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02 июня 14:44
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новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
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Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти

Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 2 июня. Россия осталась единственным островком безопасности, который соблюдает международное законодательство. Об этом заявил юрист Виталий Серуканов.

На базе пресс-центра Медиагруппы «Патриот» состоялся брифинг журналиста и юриста Виталия Серуканова. Эксперт рассказал о деятельности западных спецслужб, работе иностранных агентов в России и действиях несистемной оппозиции.

«Посмотрите, как ухудшилась международная обстановка: коллективный Запад идет в наступление, ООН умирает, и только Россия остается островком стабильности. Мы единственные в мире, которые соблюдают международное законодательство», — заявил Серуканов на конференции.

Журналист обратил внимание на тот факт, что власти Соединенных Штатов действуют жестче по отношению к иностранным агентам и противникам руководства страны, чего нельзя сказать о России.

«В Америке гораздо жестче поступают в отношении таких людей. У нас сюсюкаются. Меня тревожит наш цифровой суверенитет и политика социальных сетей», — сказал юрист.

Виталий Серуканов ранее объяснил бурное обсуждение либеральным сообществом ситуации вокруг белорусского блогера Романа Протасевича отработкой заказа западных партнеров. По словам эксперта, именно так устроен мир несистемной оппозиции.

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Все новости / Политика / Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
сша оппозиция иноагенты серуканов
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