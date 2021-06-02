Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального

Москва, 2 июня. Юрист Виталий Серуканов рассказал, как команда осужденного блогера Алексея Навального зарабатывает на провокациях в России.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир, во время которого обсуждалась деятельность иноагентов в России. Эфир начался с вопроса о том, стоит ли обращать внимание на иностранных агентов и пресекать их деятельность. Юрист Серуканов ответил, что главным благом для иноагентов и соратников Навального станет цветная революция, чего нельзя допустить в России.

«Команда Навального все время ссылается на Америку, но в Америке есть жесткое законодательство, которое регулирует деятельность иноагентов. И мы тоже должны навести порядок в своем доме. Поэтому мне отрадно, что мы развиваем российское законодательство в этом вопросе», — подчеркнул Виталий Серуканов.

Говоря о заработке команды Навального, юрист отметил, что сторонники блогера используют людей и зарабатывают на провокациях.

«Команда Навального использовала людей, которые должны садиться в тюрьму бесплатно. А они зарабатывают на таких людях и зарабатывают очень хорошо», — объяснил юрист.

В качестве примера Серуканов привел Леонида Волкова, который является соратником Навального. По мнению юриста, Волков — это банальный бизнесмен, который продается всем подряд.

«Что касается конкретных сумм, Волков был очень хитер, когда его спрашивали о деньгах. Он начинал нервничать и отвечал, что ничего не зарабатывает. Это смешно», — сказал Серуканов.

Ранее сообщалось, что окружение Навального годами скрывало отчеты о потраченных донатах. Идея делать какие-либо документы о полученных и израсходованных средствах никогда всерьез не обсуждалась среди соратников блогера.