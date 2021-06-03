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02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
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01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
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ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
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Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»

Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Единственное достижение рэпера Давида Манукяна заключается в том, что в свое время он переспал с телеведущей Ольгой Бузовой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН шоумен, певец Стас Барецкий.

Собеседник рассказал, что в ближайшее время намерен подать в суд на руководство передачи «Дом-2», которая теперь выходит на телеканале «Ю». По словам шоумена, он должен был стать главной звездой этой программы.

«Около месяца назад мне позвонили с проекта и предложили место ведущего. Сначала я подумал, что это шутка, а потом встретился с представителем руководства шоу. Он подтвердил, что они настроены серьезно. Дальше была встреча с участием Валерия Комиссарова. Он сказал, что у них есть идея провести эксперимент и взять на место ведущего знаменитость из интернета. Я подписал соглашение на использование моего изображения. Они сказали ждать звонка», — сообщил певец.

Стас Барецкий отметил, что в дальнейшем его внезапная радость сменилась столь же неожиданным гневом.

«Потом я услышал, что они взяли Даву. Сам позвонил им, они подтвердили. Сказали, что все взвесили и решили, что не готовы к экспериментам. Перезванивал им потом еще, но они перестали брать трубку. Теперь я подключил адвоката, она сейчас оформляет все необходимые документы. Мы с ней все обсудили. Она сказала, что можно подать иск на выплату неустойки в размере миллиона рублей», — сказал собеседник ФАН.

Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
Prt Scr instagram.com  / @dava_m

В завершение он предположил, чем мог быть обусловлен выбор Давида Манукяна на роль ведущего «Дом-2».

«Видимо, его главная заслуга в том, что он переспал с Ольгой Бузовой. Я давно ее знаю, еще по Питеру. Недавно звонил ей, она сказала, что Дава — никакой ведущий, вообще «деревянный», — резюмировал шоумен.

Ранее Стас Барецкий в беседе с ФАН рассказал, как рэпер Баста признался ему в плагиате «Сансары». Так, по словам шоумена, музыка в этой композиции принадлежит другому известному шлягеру. Причиной такого поступка, по его мнению, стало обычное желание заработать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
бузова дом-2 барецкий давид манукян
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