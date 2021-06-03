Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»

Единственное достижение рэпера Давида Манукяна заключается в том, что в свое время он переспал с телеведущей Ольгой Бузовой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН шоумен, певец Стас Барецкий.

Собеседник рассказал, что в ближайшее время намерен подать в суд на руководство передачи «Дом-2», которая теперь выходит на телеканале «Ю». По словам шоумена, он должен был стать главной звездой этой программы.

«Около месяца назад мне позвонили с проекта и предложили место ведущего. Сначала я подумал, что это шутка, а потом встретился с представителем руководства шоу. Он подтвердил, что они настроены серьезно. Дальше была встреча с участием Валерия Комиссарова. Он сказал, что у них есть идея провести эксперимент и взять на место ведущего знаменитость из интернета. Я подписал соглашение на использование моего изображения. Они сказали ждать звонка», — сообщил певец.

Стас Барецкий отметил, что в дальнейшем его внезапная радость сменилась столь же неожиданным гневом.

«Потом я услышал, что они взяли Даву. Сам позвонил им, они подтвердили. Сказали, что все взвесили и решили, что не готовы к экспериментам. Перезванивал им потом еще, но они перестали брать трубку. Теперь я подключил адвоката, она сейчас оформляет все необходимые документы. Мы с ней все обсудили. Она сказала, что можно подать иск на выплату неустойки в размере миллиона рублей», — сказал собеседник ФАН.

Prt Scr instagram.com / @dava_m

В завершение он предположил, чем мог быть обусловлен выбор Давида Манукяна на роль ведущего «Дом-2».

«Видимо, его главная заслуга в том, что он переспал с Ольгой Бузовой. Я давно ее знаю, еще по Питеру. Недавно звонил ей, она сказала, что Дава — никакой ведущий, вообще «деревянный», — резюмировал шоумен.

Ранее Стас Барецкий в беседе с ФАН рассказал, как рэпер Баста признался ему в плагиате «Сансары». Так, по словам шоумена, музыка в этой композиции принадлежит другому известному шлягеру. Причиной такого поступка, по его мнению, стало обычное желание заработать.