19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера

Вашингтон, 2 июня. Штурмовик Ил-10, созданный в СССР, стал бы самым эффективным самолетом подобного класса во Второй мировой войне, если бы он был создан раньше, считают американские эксперты.

Главной особенностью советской крылатой машины являлась внушительная броня, отметил в статье для 19FortyFive военный аналитик из США Питер Сучиу. По его словам, пилот, стрелок и силовая установка Ил-10 находились под полной защитой от атак вражеской авиации и огня с земли.

Самолет Ил-10 стал дальнейшей ступенью развития легендарного Ил-2, отметил аналитик. Он напомнил, что хорошо модернизированная крылатая машина увидела свет в 1944 году, то есть уже на финальном этапе войны. Советским инженерам удалось создать буквально непробиваемый "летающий танк", который стал кошмаром для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, считает американский журналист. Эксперт уточнил, что Ил-10 был защищен броней, общая масса которой достигала практически тонны.

"Сказать, что броня Ил-10 была тяжелой, — это ничего не сказать", — констатировал Сучиу.

Модернизированный "летающий танк" имел точно такое же вооружение, что и последние модели Ил-2: две автопушки калибра 23 миллиметра, установленные в крыльях, два средних пулемета и крупнокалиберный пулемет для защиты задней полусферы от истребителей противника. Сучиу добавил, что Ил-10 мог стать самым боеспособным штурмовиком Второй мировой войны, если бы советские инженеры создали его немного раньше.

Ранее Питер Сучиу включил штурмовик Ил-2 ВВС СССР в список самых популярных боевых крылатых машин в истории мировой авиации. Эксперт выразил восхищение этим самолетом, а также легким ночным бомбардировщиком По-2, заявив, что эти образцы были выпущены в количестве десятков тысяч экземпляров и предназначались для выполнения различных боевых задач.