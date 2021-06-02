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14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
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19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера

Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Вашингтон, 2 июня. Штурмовик Ил-10, созданный в СССР, стал бы самым эффективным самолетом подобного класса во Второй мировой войне, если бы он был создан раньше, считают американские эксперты.

Главной особенностью советской крылатой машины являлась внушительная броня, отметил в статье для 19FortyFive военный аналитик из США Питер Сучиу. По его словам, пилот, стрелок и силовая установка Ил-10 находились под полной защитой от атак вражеской авиации и огня с земли.

Самолет Ил-10 стал дальнейшей ступенью развития легендарного Ил-2, отметил аналитик. Он напомнил, что хорошо модернизированная крылатая машина увидела свет в 1944 году, то есть уже на финальном этапе войны. Советским инженерам удалось создать буквально непробиваемый "летающий танк", который стал кошмаром для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, считает американский журналист. Эксперт уточнил, что Ил-10 был защищен броней, общая масса которой достигала практически тонны.

"Сказать, что броня Ил-10 была тяжелой, — это ничего не сказать", — констатировал Сучиу.

Модернизированный "летающий танк" имел точно такое же вооружение, что и последние модели Ил-2: две автопушки калибра 23 миллиметра, установленные в крыльях, два средних пулемета и крупнокалиберный пулемет для защиты задней полусферы от истребителей противника. Сучиу добавил, что Ил-10 мог стать самым боеспособным штурмовиком Второй мировой войны, если бы советские инженеры создали его немного раньше.

Ранее Питер Сучиу включил штурмовик Ил-2 ВВС СССР в список самых популярных боевых крылатых машин в истории мировой авиации. Эксперт выразил восхищение этим самолетом, а также легким ночным бомбардировщиком По-2, заявив, что эти образцы были выпущены в количестве десятков тысяч экземпляров и предназначались для выполнения различных боевых задач.

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ссср вторая мировая война штурмовик сучиу 19FortyFive ил-10
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