Сборную России включили в список «темных лошадок» предстоящего Евро-2020

Москва, 2 июня. Иностранный журналист считает сборную России по футболу одной из «темных лошадок» чемпионата Европы.

Журналист TechnoSports опубликовал материал, в котором включил сборную России в пятерку команд, способных удивить на Евро-2020. Сотрудник зарубежного издания полагает, что положительное влияние на игру команды могут оказать выступающие в европейских клубах Александр Головин и Денис Черышев. Более того, по мнению автора статьи, дополнительной мотивацией для команды Станислава Черчесова станет успешное выступление на ЧМ-2018.

«Наверняка футболисты сборной России помнят о впечатляющем выступлении на ЧМ-2018. Забегая вперед, в группе с Россией играют Бельгия, Дания и Финляндия. Сборным Дании и Финляндии ни разу не удавалось брать верх над российской командой, что придаст уверенности команде Черчесова», — отмечается в материале.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В нем примут участие 24 национальные сборные. Российская команда выступит в группе B.

Ранее Андрей Шевченко оценил соперников сборной Украины по групповому этапу Евро-2020. Его подопечные сыграют с командами Австрии, Северной Македонии и Нидерландов.