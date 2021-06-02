Саранча может погубить посевы в пяти регионах России

В этом году, по мнению специалистов, саранча получит широкое распространение на Северном Кавказе и юге России. В их числе уже точно окажутся республики Калмыкия, Чечня и Крым, а также Волгоградская и Ростовская области. Не исключено, что «заденет» и соседние с ними регионы, например, Краснодарский край и Ставрополье. ФАН узнал подробности.

Что за зверь такой?

Итак, саранча. В России обитает несколько ее видов:

саранча перелетная (азиатская) (Locusta migratoria),

итальянский прус (Calliptamus italicus),

мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus).

Найти вредителя можно как в близи рек — в густых зарослях травы, так и в засушливых и каменистых районах, поросших редкими кустарниками и травой.

Различаются они и способом перемещения: в одиночку или стаями. В первом случае насекомое малоактивно и съедает около 300 граммов пищи за свою жизнь, чего не скажешь о тех, кто обитает коллективно. Тогда они становятся очень прожорливыми — опустошают зерновые поля, сады и съедают более слабых сородичей.

Причины появления стай саранчи очень долго были неизвестны аграриям, да и простым жителям России, огороды которых тоже страдают от нашествия армии насекомых. Бывало даже, что безопасные и скромные одиночные особи собирались в огромные стаи и уничтожали все на тысячах километров территорий.

Изначально ученые думали, что такие мутации происходят в случае засухи, ведь растительность выгорает и насекомым просто нечего есть. Но каково было удивление, когда полчища саранчовых стали еще активнее при обилии корма. Выяснилось, что они появляются при недостатке белка в пище, плюсом ко всему это приводит к каннибализму среди них. Насекомые попросту нападают на своих сородичей, богатых белком.

Волгоградская область

Ареал распространения саранчи в регионах России растет. Например — Волгоградская область. В 2019 году насекомые заполонили 15 районов региона, спустя год — уже 18. Популяция вредителей в 2021 году находится в фазе подъема численности, много будет и стадных вредителей.

В комитете сельского хозяйства региона сообщили, что ситуация пока контролируется. В прошлом году приняли меры, которые не позволили усугубить обстановку. Силы и средства для борьбы с этой «стихией» в области есть. Добавим, что сельхозтоваропроизводителям, которые участвуют в борьбе с насекомыми, компенсируют до 99% расходов.

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Ростовская область

В Ростовской области в 2020 году обитала азиатская перелетная саранча. Навредила знатно. В 2021-м руководителей хозяйств области попросили организовать мониторинг численности саранчовых вредителей. При превышении порога вредоносности необходимо обработать участки инсектицидами.

Во второй декаде мая на пастбищах Заветинского района началось растянутое отрождение личинок саранчи. Главе администрации Заветинского района даже отправили специальное письмо с просьбой провести инсектицидные обработки в очагах обитания личинок.

«Для выявления зимующего запаса и отрождающихся личинок обследовано 33,3 тыс. га территории области. В том числе 0,4 тыс. га обследовано совместно специалистами двух филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» — по Ростовской области и по Республике Калмыкия. Заселено личинками 27,5 га», — рассказали ФАН в отделе защиты растении ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Преобладание холодной, прохладной и дождливой погоды весной 2021 года замедлило скорость развития личинок — они не такие взрослые как в это время в прошлом и позапрошлом году. К проведению инсектицидных обработок поэтому приступят чуть позже — но уже через несколько дней.

«Посевы сельскохозяйственных культур на территории области к настоящему моменту не заселялись и не повреждались. Ситуация в регионе находится под контролем. Режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в связи с угрозой ее возникновения не вводился», — добавили в ведомстве.

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Срез по России

Уже известно, что итальянский прус значительно размножится в Калмыкии, Крыму, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Башкирии, Оренбургской, Саратовской областях и Алтайском крае. В других регионах он будет в фазе депрессии.

Азиатская перелетная саранча будет угрожать Калмыкии, Крыму, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областям, Дагестану, Северной Осетии-Алании, Чечне и Ставрополью.

Мароккская саранча ударит по Крыму, Ростовской области и Ставропольскому краю.

В ФГБУ «Россельхозцентр» ФАН рассказали, что инсектицид «Имидор ВРК», который используют для обработок против саранчовых вредителей в 2021 году, будет использоваться для ликвидации ЧС. При возникновении такой ситуации он в течение суток, максимум двух, будет доставлен в любую точку России.