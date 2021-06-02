Российские космонавты вышли в открытый космос. События дня

Российские космонавты вышли в открытый космос Российские космонавты начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции, трансляцию которого ведет Роскосмос. В 8:53 по московскому времени Олег Новицкий и Петр Дубров открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и выбрались на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по подготовке к прибытию нового модуля «Наука». Космонавтам предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости, установить оборудование для экспериментов «Тест» и «Выносливость», а также подключить антенну системы «Курс» на переходном отсеке. Открытие люка произошло с более чем 30-минутным опозданием. Как сообщали ранее в Центре подготовки космонавтов, действующий российский экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос. Последний раз наши соотечественники выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года. Работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, они провели в космосе около 6 часов.

Пожар вспыхнул на корабле ВМС Ирана во время учений в Персидском заливе Global Look Press / Irgc Official Webiste Иранский боевой корабль загорелся у входа в Персидский залив. Вся команда смогла благополучно высадиться на берег. Инцидент произошел неподалеку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск. Корабли ВМС Ирана проводили учения, когда на одном из судов внезапно вспыхнул пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всех членов экипажа эвакуировали на берег. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

Рособрнадзор сообщил о бессрочной аккредитации вузов с 2022 года gov-murman.ru / Пресс-служба правительства Мурманской области Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. При этом Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки будет контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется.