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02 июня 14:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание
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Российские космонавты вышли в открытый космос. События дня

ФАН-ТВ
Российские космонавты вышли в открытый космос. События дня
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции, трансляцию которого ведет Роскосмос. В 8:53 по московскому времени Олег Новицкий и Петр Дубров открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и выбрались на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по подготовке к прибытию нового модуля «Наука». Космонавтам предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости, установить оборудование для экспериментов «Тест» и «Выносливость», а также подключить антенну системы «Курс» на переходном отсеке. Открытие люка произошло с более чем 30-минутным опозданием. Как сообщали ранее в Центре подготовки космонавтов, действующий российский экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос. Последний раз наши соотечественники выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года. Работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, они провели в космосе около 6 часов.

Пожар вспыхнул на корабле ВМС Ирана во время учений в Персидском заливе

Российские космонавты вышли в открытый космос. События дня
Global Look Press  / Irgc Official Webiste

Иранский боевой корабль загорелся у входа в Персидский залив. Вся команда смогла благополучно высадиться на берег. Инцидент произошел неподалеку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск. Корабли ВМС Ирана проводили учения, когда на одном из судов внезапно вспыхнул пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всех членов экипажа эвакуировали на берег. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

Рособрнадзор сообщил о бессрочной аккредитации вузов с 2022 года

Российские космонавты вышли в открытый космос. События дня
gov-murman.ru  / Пресс-служба правительства Мурманской области

Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. При этом Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки будет контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется.

Компания Lufthansa отменила авиарейсы из Москвы и Петербурга

Российские космонавты вышли в открытый космос. События дня
Федеральное агентство происшествий  / Виктор Сухоруков

Авиакомпания Lufthansa отменила в среду, 2 июня, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Официальный представитель перевозчика заявил, что это разовое решение и ситуация будет урегулирована уже сегодня. Причиной инцидента стало отсутствие у компании необходимых разрешений, но от какой именно страны — Германии или России — не уточняется.

 

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иран мкс роскосмос lufthansa рособрнадзор образование военные учения авиарейсы вмс персидский залив вузы
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