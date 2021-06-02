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02 июня 14:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:38
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин он коронавируса
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
14:24
Политика
Виталий Серуканов рассказал, как в Америке поступают с противниками власти
14:24
Общество
Главный онколог Минздрава РФ заявил, что рак уже во многом побежден
14:24
Экономика
Энергетическая схватка США с ЕС за «Северный поток — 2» осталась позади
14:23
Происшествия
Защита россиянки Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание
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В Перу прошли акции протеста против ультраправого кандидата в президенты

Латинская Америка
В Перу прошли акции протеста против ультраправого кандидата в президенты
PrScr Twitter  /  @ElCaminantep

Лима, 2 июня. Тысячи перуанцев собрались в историческом центре Лимы и в других городах в знак протеста против ультраправого кандидата в президенты Кейко Фухимори. Об этом сообщает агентство RPP Peru.

1 июня политические организации и граждане Перу призвали провести массовые протесты против кандидатуры Кейко Фухимори, которую обвиняют в коррупции и поддержке авторитарных взглядах своего отца, бывшего диктатора страны Альберто Фухимори (1990–2000 годы).

«Кейко не победит» — главный лозунг митингов, объявленный представителями левой партии Peru Libre («Свободное Перу»).

В Перу прошли акции протеста против ультраправого кандидата в президенты
PrScr Twitter  / @ElCaminantep

Протесты прошли в мирной форме на нескольких улицах столицы, начавшись с площади Хосе де Сан-Мартина, героя революций в Латинской Америке и освободителя Перу.

Помимо плакатов с лозунгами против возможной победы Фухимори во втором туре выборов, который пройдет 6 июня, в ходе митинга участники несли в руках большой флаг Перу, который протянулся по длине всей площади.

Также в массовых демонстрациях участвовали студенты университетов и родственники жертв массовых убийств, за которые бывший президент Альберто Фухимори был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Многие участники протестов вспомнили развитую коррупционную систему во главе с советником Фухимори Владимиро Монтесиносом, уверяя, что при победе Кейко Фухимори «коррупция будет в несколько раз хуже».

Кроме того, звучали обвинения против национальной прессы, которую протестующие заподозрили в открытой поддержке кандидатуры Кейко, желающей, по мнению демонстрантов, восстановить политическое наследие своего отца.

«Те, кто застал правительство Альберто Фухимори, знает, что при Кейко повторится прежняя политика: выгода крупным компаниям при нарушении прав граждан и работников», — заявила 63-летняя женщина, участвующая в протестах.

В Перу прошли акции протеста против ультраправого кандидата в президенты
PrScr Twitter  / @jorgerod_JP9

Некоторые участники митингов открыто выразили свою поддержку кандидату от социалистов Педро Кастильо, отмечая, что его победа приведет к переменам в стране, которая значительно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией.

Протесты против Кейко Фухимори также прошли в других крупных регионах страны: Куско, Такне, Анкаше, Аякучо, Пьюре, Ике, Уанкавелике, Апуримаке, Пуно и Ламбаеке.

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Все новости / Латинская Америка / В Перу прошли акции протеста против ультраправого кандидата в президенты
выборы протесты перу фухимори
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