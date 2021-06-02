В Перу прошли акции протеста против ультраправого кандидата в президенты

Лима, 2 июня. Тысячи перуанцев собрались в историческом центре Лимы и в других городах в знак протеста против ультраправого кандидата в президенты Кейко Фухимори. Об этом сообщает агентство RPP Peru.

#EligeBienPerú | Concentración en la Plaza San Martín de Lima. En breve inicia la marcha contra el retorno del fujimorismo. pic.twitter.com/m68dJmRlJu — Wilber Huacasi (@whuacasi) June 1, 2021

1 июня политические организации и граждане Перу призвали провести массовые протесты против кандидатуры Кейко Фухимори, которую обвиняют в коррупции и поддержке авторитарных взглядах своего отца, бывшего диктатора страны Альберто Фухимори (1990–2000 годы).

«Кейко не победит» — главный лозунг митингов, объявленный представителями левой партии Peru Libre («Свободное Перу»).

PrScr Twitter / @ElCaminantep

Протесты прошли в мирной форме на нескольких улицах столицы, начавшись с площади Хосе де Сан-Мартина, героя революций в Латинской Америке и освободителя Перу.

Помимо плакатов с лозунгами против возможной победы Фухимори во втором туре выборов, который пройдет 6 июня, в ходе митинга участники несли в руках большой флаг Перу, который протянулся по длине всей площади.

#EligeBienPerú | Inicio de la segunda marcha en el centro de Lima contra la eventual elección de Keiko Fujimori para la presidencia.@larepublica_pe pic.twitter.com/xuyIqvI0jM — Wilber Huacasi (@whuacasi) June 1, 2021

Также в массовых демонстрациях участвовали студенты университетов и родственники жертв массовых убийств, за которые бывший президент Альберто Фухимори был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Многие участники протестов вспомнили развитую коррупционную систему во главе с советником Фухимори Владимиро Монтесиносом, уверяя, что при победе Кейко Фухимори «коррупция будет в несколько раз хуже».

Кроме того, звучали обвинения против национальной прессы, которую протестующие заподозрили в открытой поддержке кандидатуры Кейко, желающей, по мнению демонстрантов, восстановить политическое наследие своего отца.

#EligeBienPerú | Más imágenes de la marcha de hoy en Lima contra el retorno del fujimorismo. pic.twitter.com/QScY7W7WJe — Wilber Huacasi (@whuacasi) June 2, 2021

«Те, кто застал правительство Альберто Фухимори, знает, что при Кейко повторится прежняя политика: выгода крупным компаниям при нарушении прав граждан и работников», — заявила 63-летняя женщина, участвующая в протестах.

PrScr Twitter / @jorgerod_JP9

Некоторые участники митингов открыто выразили свою поддержку кандидату от социалистов Педро Кастильо, отмечая, что его победа приведет к переменам в стране, которая значительно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией.

Протесты против Кейко Фухимори также прошли в других крупных регионах страны: Куско, Такне, Анкаше, Аякучо, Пьюре, Ике, Уанкавелике, Апуримаке, Пуно и Ламбаеке.