Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики

Банги, 2 июня. Оставшиеся боевики из ныне разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» вербуют чадских наемников для минирования дорог на северо-западе Центральноафриканской Республики.

Об этом стало известно после нескольких допросов членов бандформирований, проведенных бойцами Вооруженных сил ЦАР (FACA). Они выяснили, что радикалы не обладают навыками закладки взрывных устройств, поэтому им понадобилась помощь чадцев.

Некоторые завербованные наемники также специализируются на добыче полезных ископаемых. Они ищут месторождения и откапывают руду, обслуживая интересы незаконных вооруженных формирований.

Несмотря на то, что после успешных военных операций правительственной армии от «Коалиции» почти ничего не осталось, некоторые последователи экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе все еще пытаются сорвать планы правительства по восстановлению страны и захватить власть.

По причине малочисленности бандформирования выбрали тактику ведения партизанской войны, поэтому их интересуют мины. Однако зачастую на них подрываются не военнослужащие, а мирные жители, которые пытаются вести нормальный образ жизни. Стоит также отметить, что центральноафриканцы подозревают ООН в снабжении незаконных вооруженных формирований взрывными устройствами.