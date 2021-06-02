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новостей
20:45
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:45
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
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20:38
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20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
20:12
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Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики

ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 2 июня. Оставшиеся боевики из ныне разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» вербуют чадских наемников для минирования дорог на северо-западе Центральноафриканской Республики.

Об этом стало известно после нескольких допросов членов бандформирований, проведенных бойцами Вооруженных сил ЦАР (FACA). Они выяснили, что радикалы не обладают навыками закладки взрывных устройств, поэтому им понадобилась помощь чадцев.

Некоторые завербованные наемники также специализируются на добыче полезных ископаемых. Они ищут месторождения и откапывают руду, обслуживая интересы незаконных вооруженных формирований.

Несмотря на то, что после успешных военных операций правительственной армии от «Коалиции» почти ничего не осталось, некоторые последователи экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе все еще пытаются сорвать планы правительства по восстановлению страны и захватить власть.

По причине малочисленности бандформирования выбрали тактику ведения партизанской войны, поэтому их интересуют мины. Однако зачастую на них подрываются не военнослужащие, а мирные жители, которые пытаются вести нормальный образ жизни. Стоит также отметить, что центральноафриканцы подозревают ООН в снабжении незаконных вооруженных формирований взрывными устройствами.

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Все новости / ЦАР / Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
боевики цар чад
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