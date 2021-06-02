В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова

Краснодар, 2 июня. В краснодарском суде проходит заседание по избранию меры пресечения для Андрея Пивоварова. Следователь рассказал, что послужило основой для возбуждения уголовного дела.

По версии правоохранителей, фигурант сделал публикацию в Сети с просьбой поддержать деньгами один из проектов, за которым стояла нежелательная в России НКО.

Следствие ходатайствовало перед судом о об аресте подозреваемого. Бывший глава нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 ранее пытался сбежать из страны, обратил внимание правоохранитель.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ