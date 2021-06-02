Ицхак Герцог стал президентом Израиля

Иерусалим, 2 июня. Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля во время тайного голосования на заседании Кнессета.

Сотрудники парламентского телеканала сообщили о новой должности политика. Ицхак Герцог является председателем Еврейского агентства Израиля, организации, занимающейся репатриацией.

Израиль — парламентская республика, в которой президент выполняет церемониальные и избирается депутатами Кнессета на семь лет.

Ранее сообщалось, что Герцог хорошо знаком с международной политикой и имеет многолетний общественный опыт. Его отец, Хаим Герцог был шестым президентом Израиля.