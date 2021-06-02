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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
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Губерниев о сборной России по футболу: Смотреть грустно

  /   Обновлено: 02 июня 2021 21:18
Спорт
Губерниев о сборной России по футболу: Смотреть грустно
ТАСС  /  Михаил Джапаридзе

1 июня состоялась товарищеская встреча между футбольными сборными России и Польши в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы — 2020, который пройдет и в Санкт-Петербурге. В самом начале матча россияне уже были в роли отстающих — на 4-й минуте встречи счет открыл польский нападающий Якуб Шверчок. Сравнять счет российским футболистам удалось на 21-й минуте усилиями Вячеслава Караваева. Больше голов в этом матче не было.

До Евро-2020 остается чуть больше недели, а игра российской сборной мало кого впечатляет. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале признался, что на нашу команду было «грустно смотреть», но, возможно, все изменится как раз в матчах главного европейского турнира.

«Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет — такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой, и надеемся, что все будет хорошо!» — написал он.

Мнения подписчиков Губерниева разделились. Одни считают, что россияне, как всегда, играют неинтересно, другие надеются, что сборная к Евро-2020 еще добавит.

«В первом тайме основной состав был, который играет не первый год, какой черновой процесс? Просто ничего не поменялось особо, игра однобокая, с навесами на Артема Дзюбу, разнообразия нет, вариативности», — раскритиковал сборную один из подписчиков.

«Смотреть грустно»: Губерниев – о сборной России по футболу
Агентство городских новостей Москва  / Игорь Иванко

«Будем надеяться, что, когда будут официальные игры уже на Евро, сборная улучшит свою игру и, конечно же, зарядится эмоциями. На чемпионате Европы нужно радовать и себя, и болельщиков», — считает другой.

Ранее спортивный функционер Петр Казанский оправдал гигантские зарплаты российских футболистов. По его словам, зарплаты футболистов — это не такая серьезная нагрузка на государственный бюджет, чтобы лишать спорт высоких достижений своих лучших представителей. Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания призвал обратить внимание на Европу — там «бизнес встает в очередь», чтобы поддержать каждую команду своего города.

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Все новости / Спорт / Губерниев о сборной России по футболу: Смотреть грустно
футбол артем дзюба дмитрий губерниев сборная россии по футболу евро-2020
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