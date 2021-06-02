Губерниев о сборной России по футболу: Смотреть грустно

1 июня состоялась товарищеская встреча между футбольными сборными России и Польши в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы — 2020, который пройдет и в Санкт-Петербурге. В самом начале матча россияне уже были в роли отстающих — на 4-й минуте встречи счет открыл польский нападающий Якуб Шверчок. Сравнять счет российским футболистам удалось на 21-й минуте усилиями Вячеслава Караваева. Больше голов в этом матче не было.

До Евро-2020 остается чуть больше недели, а игра российской сборной мало кого впечатляет. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале признался, что на нашу команду было «грустно смотреть», но, возможно, все изменится как раз в матчах главного европейского турнира.

«Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет — такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой, и надеемся, что все будет хорошо!» — написал он.

Мнения подписчиков Губерниева разделились. Одни считают, что россияне, как всегда, играют неинтересно, другие надеются, что сборная к Евро-2020 еще добавит.

«В первом тайме основной состав был, который играет не первый год, какой черновой процесс? Просто ничего не поменялось особо, игра однобокая, с навесами на Артема Дзюбу, разнообразия нет, вариативности», — раскритиковал сборную один из подписчиков.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Будем надеяться, что, когда будут официальные игры уже на Евро, сборная улучшит свою игру и, конечно же, зарядится эмоциями. На чемпионате Европы нужно радовать и себя, и болельщиков», — считает другой.

Ранее спортивный функционер Петр Казанский оправдал гигантские зарплаты российских футболистов. По его словам, зарплаты футболистов — это не такая серьезная нагрузка на государственный бюджет, чтобы лишать спорт высоких достижений своих лучших представителей. Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания призвал обратить внимание на Европу — там «бизнес встает в очередь», чтобы поддержать каждую команду своего города.