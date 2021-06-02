Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона

Краснодар, 2 июня. Сотрудники ФСБ России завершили расследование дела о взяточничестве в Новороссийске. Перед судом предстанет сотрудник следственного изолятора.

По данным следствия, в феврале начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-3 УФСИН РФ по Краснодарскому краю узнал, что к его подчиненному обратился житель Геленджика и попросил за деньги передать приятелю в СИЗО запрещенные предметы. Начальник оперотдела согласился, сообщает региональное СУ СК РФ.

После этого злоумышленник распорядился перевести находящегося под стражей мужчину в другую камеру и принять посылку. А потом он встретился с южанином и получил от него взятку и средство связи для арестованного гражданина.

В момент передачи денег сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали сотрудника СИЗО и взяткодателя. Уголовное дело о двух эпизодах получения взяток с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

Ранее СК направил в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело бывшего следователя, которого обвинили в получении крупной взятки в Петербурге, сообщал ФАН.