Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19

Санкт-Петербург, 2 июня. Сейчас в России развернуто менее 100 тыс. больничных коек для больных коронавирусом, рассказал замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

На пике пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в России было организовано 280 тыс. мест для помощи зараженным. Представитель ведомства рассказал об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На сегодняшний день у нас действует меньше 100 тыс., из которых почти 25-30% — это резервный коечный фонд», — рассказал Гриднев.

Ситуация с коронавирусом в России сейчас находится на переломе. Заявление сделали в Министерстве здравоохранения страны.