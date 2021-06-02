Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте

Симферополь, 2 июня. Пожар произошел в одноэтажном многоквартирном доме на улице 9 Мая в поселке Гурзуф. Есть угроза распространения огня.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:10. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Выяснилось, что горит кровля строения. Пострадавших нет. Существует угроза распространения огня. Сотрудники МЧС в составе 23 человек пытаются ликвидировать пожар. На помощь привлечены дополнительные силы. Специалистам предстоит установить причину ЧП.

Тем временем пожарные пытаются справиться с огнем, который разгорелся на фруктовой ярмарке в Барнауле, сообщал ФАН. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров.