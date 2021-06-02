Японский суд задержал судно «Амур»

Токио, 2 июня. Российской судно «Амур» признано залогом в интересах пострадавшей стороны. Такое решение принял суд в Японии. Траулер временно задержан.

Вердикт суда связан с происшествием недалеко от города Момбецу. Траулер шел в тумане, экипаж не заметил японскую шхуну. В результате столкновения второе судно перевернулось. Трое японских рыбаков погибли, еще двух спасли россияне, сообщал ФАН.

Капитан траулера сообщил японской стороне об инциденте. Ему было предписано прибыть в ближайший порт для проведения следствия. Японская сторона надеется на компенсацию. В то же время, нет реальных доказательств вины экипажа «Амура».