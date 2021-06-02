Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»

Берлин, 2 июня. Социологический институт Forsa назвал количество жителей Германии, которые готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

В социологическом опросе принял участие 1001 житель ФРГ, чей возраст превышает 18 лет. Опрос проводился с 29 апреля по 10 мая. По его итогам оказалось, что 60% опрошенных немцев выразили готовность сделать прививку российской вакциной "Спутник V". В восточной части ФРГ их количество составило 70%.

Недавно стало известно, что власти Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте российского «Спутника V». Специально для этого регулятор Anvisa созывает экстренное совещание.