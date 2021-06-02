Для владельцев дачных участков и частных домов газонокосилка — вещь незаменимая. Она и газон подстрижет, и бурьян многолетний выкосит, и территорию поможет привести в порядок. Вручную сделать все это невозможно, а с такой практичной техникой — за несколько часов. Но чтобы она не подводила и была действительно удобной, выбирать ее нужно правильно.

Журналист ФАН разбирался, какие модели предлагают сегодня производители, в чем их преимущества и недостатки. И составил рейтинг газонокосилок, которые превращают бесконечную борьбу с травой в необременительный уход за садовым участком.

Виды газонокосилок

Теоретически задача таких устройств — поддерживать аккуратный вид газона. Подразумевается, что владелец регулярно — раз в две-три недели — проходится с такой машинкой по лужайке, и она подравнивает едва отросшую травку.

Но в реальности условия эксплуатации газонокосилок часто серьезно отличаются от теории. Дачные участки принято приводить в порядок накануне лета, когда трава вырастает по пояс, и никакие компактные машинки с ней уже не справляются. Садовые участки не всегда радуют владельцев идеальным рельефом: кочки, бугры, перепады высот — все это характерно для территорий частных домов.

Производители учитывают различные особенности участков и требования к газонокосилкам. А потому предлагают модели с различными характеристиками. Одни идеальны для больших участков, другие хороши для регулярного ухода за ровными лужайками, а третьи незаменимы, если стрижка травы происходит не чаще трех раз в год. Какую модель выбрать, зависит от требований покупателя.

Федеральное агентство новостей /

Газонокосилка триммер

Ее также называют мотокосой или бензокосой, так как устройство ассоциируется с ручным инструментом, которым традиционно косили траву на полях. Триммер, конечно, куда совершеннее. Он представляет собой штангу, на которую крепят двигатель. В нижней части располагают нож или леску, которые и срезают траву.

Преимущества триммера — в его компактности и доступности. Большинство моделей разборные: они легко помещаются в багажнике легкового автомобиля, а для хранения им легко найти место в гараже. Назвать триммер полноценной газонокосилкой нельзя, уж слишком различны их конструкции. Но среди устройств для покоса травы он самый дешевый, а управиться с ним благодаря минимальному весу в 5-7 кг сможет и подросток, и пенсионер.

Различают устройства по типу питания. Одни работают от электросети — они относительно тихие, а время их эксплуатации ограничено лишь нагревом двигателя. Другие — бензиновые, они мощнее, громче, но не «привязаны» к розетке. Периодически доливая бензин в специальную емкость, с такой «косой» можно спокойно перемещаться по всему участку.

Факт. Особенность триммеров — необходимость держать устройство на весу. Во время работы нагрузка приходится на руки и спину, что требует определенных физических усилий. Но бюджетность и эффективность работы во многом компенсирует этот недостаток. Кроме того, именно триммер можно использовать как газонокосилку для неровного участка, так как для большинства самоходных моделей сложный рельеф становится непреодолимой преградой. И именно он отлично справляется с высокой, сухой и жесткой травой, а потому подходит для нерегулярного ухода за участком.

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Электрическая газонокосилка

Компактная машинка на четырех колесах, которая может работать от сети или аккумулятора. Радиус действия первой ограничен длиной шнура: она может составлять 2-5 метров, а потому для обработки даже небольшой лужайки необходим удлинитель. Аккумуляторные модели таким недостатком не обладают, они более мобильны. Но продолжительность их работы зависит от емкости батареи: как правило, на одном «заряде» устройство работает не более часа, потом его нужно подзаряжать.

Преимущество электрических моделей — в отсутствии запаха во время работы и относительно невысокой шумовой нагрузке. Большинство выдают звук в 50 дБ, что равносильно беседе на повышенных тонах. В обслуживании неприхотливы, компактнее бензиновых аналогов, весят не более 15 кг. Уход подразумевает лишь периодическую очистку отсека для сбора травы.

К недостаткам электрических моделей относят невысокую мощность. Они не подходят для обработки «целины». Их назначение — регулярный уход за лужайкой и поддержание ее в идеальном состоянии. На неоднородном рельефе использовать их можно: небольшой вес и наличие колес позволяют без значительных усилий перемещать агрегат по территории.

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Бензиновая газонокосилка

Мощность бензиновых моделей выше, чем электрических. И именно среди них часто встречаются самоходные газонокосилки, которые не только подстригают траву, но самостоятельно катятся вперед, при этом оператору нужно лишь задавать «машинке» верное направление. Эта функция лишней не будет: бензиновый агрегат тяжелый, может весить до 40 кг, перемещать его вручную под силу лишь мужчине.

Различаются модели по типу привода:

с передним — маневренны, но хороши лишь для ровных территорий;

с задним — массивнее, но более уверенно ведут себя на холмистой местности.

При заполнении травой газонокосилка с задним приводом становится еще более устойчивой: вес отсека нагружает колеса, которые не буксуют даже на влажном, неоднородном газоне. Устройство полностью автономно и будет работать до тех пор, пока в баке не закончится бензин. А благодаря мощности двигателя оно отлично справляется с любой растительностью: подстрижет не только отросшую траву, но и поросль кустарников, да к тому же разровняет муравейники и кротовьи норы.

Но за эту производительность нужно платить и не только рублем. Работу агрегата сопровождают выхлопы, дышать которыми приходится оператору. Шум бензиновых моделей по уровню нагрузки идентичен движению поезда в метро или звону отбойного молотка. А обслуживать устройство нужно регулярно: примерно через 1000 часов двигателю требуются техосмотр и замена износившихся деталей.

Совет. Выбирайте бензиновую газонокосилку для работы на относительно ровной местности. Она станет верным решением для участков площадью от десяти соток с неоднородным травяным покровом. Чтобы облегчить нагрузку, обратите внимание на самоходные модели, а во время работы надевайте шумозащитные наушники.

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Механическая ручная газонокосилка

Кажется, этот агрегат решает все проблемы, которые создают электрические и бензиновые версии. При его использовании нет ни выхлопов, ни шума. Весит устройство немного, так как не оснащено ни двигателем, ни батареей. Представляет собой блок на колесах с расположенными внизу ножами, которые приходят в движение, стоит пользователю толкнуть агрегат вперед.

Экологичность и бюджетность можно считать преимуществами такой газонокосилки. Но вот по скорости работы она серьезно уступает автоматическим моделям. Ту лужайку, с которой электрическая «машинка» или триммер справятся на 30 минут, механической придется косить пару часов. Кроме того, основная нагрузка при работе с ней приходится на оператора: чем активнее человек толкает агрегат, тем лучше тот косит. Но даже при большом усердии справиться с высокой, жесткой травой с его помощью не получится.

Робот газонокосилка

И внешне, и по принципу действия эти устройства напоминают роботы-пылесосы. Они тоже компактны (по размеру меньше электрических газонокосилок), передвигаются по участку самостоятельно, а для контроля перемещения пользователю необходимо лишь обозначить периметр. Хорошо справляются только с невысокой, мягкой травой, поэтому подходят для поддержания красоты газона и только на ровной местности. При перепадах высот и наличии препятствий устройство может опрокинуться.

Настроить время работы помощника можно по своему усмотрению, например, задать время и периодичность ухода за газоном. Некоторые модели оснащены датчиками уровня влажности: в дождливую погоду девайс останется на станции. Работает робот не более получаса, после чего возвращается на станцию для подзарядки. Автономность и низкий уровень шума устройства очень привлекательны для владельцев благоустроенных участков с четко очерченными газонами. Однако стоимость роботов-газонокосилок «кусается»: «продвинутые» модели стоят как подержанный отечественный автомобиль. Кроме того, устройство не умеет отличать траву от цветов и косит все, что попадается ему на пути.

Лучшие газонокосилки по версии ФАН

В этом рейтинге мы собрали лучшие модели газонокосилок, которые регулярно получают позитивные отзывы экспертов и пользователей. Среди них — электрические и бензиновые версии, а также безотказные триммеры, востребованные среди владельцев дачных участков.

AL-KO 112926 GTE 550 Premium

market.yandex.ru / Prt Scr

Справится с высокой травой и порослью на небольших участках. Газонокосилка AL-KO весит всего 3 кг, оснащена разборной ручкой, благодаря чему ее удобно перевозить в автомобиле. Высоту ручки можно регулировать, что делает работу более комфортной, но уровень шума для электрической косы высоковат.

Режущий элемент — леска, которая периодически рвется во время работы, но это особенность всех триммеров подобной конфигурации. Особенно привлекательна для пользователей стоимость устройства — она одна из самых доступных среди конкурентов с аналогичными характеристиками.

Средняя цена 5990 рублей.

Stihl FS 55

market.yandex.ru / Prt Scr

Легкая, мощная газонокосилка Штиль оснащена бензиновым двигателем, поэтому полностью автономна. Работает шумно, но расход топлива небольшой, как и уровень вибраций. Модель была представлена производителем несколько лет назад, но и сегодня уверенно находит покупателей. По отзывам, работает безотказно, крепкая, во время использования ничего не болтается и не гремит. Косит отлично, спокойно справляется с травой, толстыми стеблями и кустами.

Триммер служит верой и правдой годами, но пользователи отмечают, что со временем вибрация усиливается и становится неприятной. Кроме того, бензиновый агрегат требует периодического обслуживания: порядок подробно расписан производителем в руководстве по эксплуатации.

Средняя цена 17 990 рублей.

Patriot PT 3355

market.yandex.ru / Prt Scr

Еще один бензиновый триммер весом 6,6 кг с удобной «велосипедной» рукояткой, складной металлической штангой и мощным для такой техники двигателем. Он двухтактный, а значит, во время работы будет шуметь. Однако, по мнению пользователей, шум можно потерпеть, так как газонокосилка Patriot легко заводится, прилично косит жесткую и высокую траву, справляется с бурьяном и при правильной фиксации ножа почти не вибрирует. Длину ранцевого ремня можно настроить, что снижает нагрузку на спину во время работы.

Пользователи отмечают, что агрегат будет тяжелым для женщины, но мужчине работать с ним удобно. К мощности нареканий нет, а вот к инструкции — достаточно. На мелких картинках сложно разобрать рекомендации по наладке, но если настроить устройство неправильно, вибрация будет очень сильной.

Средняя цена 10 320 рублей.

Greenworks 1301507 G-MAX

market.yandex.ru / Prt Scr

Для тех, кто хочет использовать тихий электрический триммер, но не готов мириться с путающимся под ногами проводом, компания Greenworks предложила аккумуляторную газонокосилку. Устройство весом чуть более 5 кг оснащено ножом и леской, а потому не только трава, но и поросль с сухими сорняками не станут для него преградой. По отзывам, в процессе эксплуатации достоинства прибора проявляются все больше: без запаха, без вибрации, он делает все то же, что и бензиновые аналоги.

Собран добротно, комплектуется плечевым ремнем и складной штангой. А вот аккумулятор с зарядным устройством в комплект не входят, их придется покупать отдельно. По опыту других покупателей, батареи емкостью 2 А/ч хватает на 15-20 минут работы, аккумулятор на 4 А/ч позволит косить 40-50 минут, что достаточно для обработки 2-3 соток.

Средняя цена 11 990 рублей.

Husqvarna LC 356VP

market.yandex.ru / Prt Scr

Для владельцев участков площадью от десяти соток газонокосилка Husqvarna станет настоящей «рабочей лошадкой». Она оснащена бензиновым двигателем, травосборником объемом более 70 литров и высокой ручкой, позволяющей регулировать высоту скашивания. Машинка самоходная, поэтому при изначально серьезном весе в 37 кг управлять ею удобно. По ровной поверхности она передвигается сама, косит траву на ширину в 56 см. При уклоне в более чем 15 градусов ее приходится подталкивать, для узких мест не подходит.

По отзывам, характеризуется умеренным расходом топлива, создает очень ровный срез газона. При скашивании трава заполняет мешок полностью или может откидываться в сторону. К недостаткам относят массивность, хлипкую заднюю пластиковую крышку и не слишком качественный забор травы, часть которой все же остается на газоне.

Средняя цена 53 990 рублей.

Champion LM5127BS

market.yandex.ru / Prt Scr

В конструкции газонокосилки Champion нет травосборника, но, по мнению пользователей, это сложно считать недостатком. Во время покоса трава откидывается в бок, а благодаря функции мульчирования превращается в однородную травяную массу, которую можно использовать для удобрения. Передвигается агрегат по ровному участку легко, если есть кочки, застревает. Бензиновый двигатель 4-тактный, а потому тихий и экономичный. Ширина покоса — 50 см.

По отзывам, модель привлекательна компактностью и малым весом (чуть более 20 кг), умеренным потреблением топлива, простым и легким пуском. Косит аккуратно, траву отбрасывает далеко в сторону. К недостаткам относят необходимость широко огибать препятствия при кошении и отсутствие подшипников в колесах, которые можно докупить и поставить.

Средняя цена 20 100 рублей.

Huter GLM-5.0S

market.yandex.ru / Prt Scr

Самоходная модель с бензиновым мотором, жестким травосборником на 50 литров и шириной скашивания в 46 см. По сравнению с аналогами, газонокосилка Huter легче (весит около 27 кг), маневренней и компактней. Оснащена задним приводом, что защищает от пробуксовки на влажном газоне. Двигатель четырехтактный, мощный и тихий, а емкость бака для топлива позволяет машинке работать несколько часов.

По отзывам, чисто стрижет, быстро заводится и едет сама. Подходит для обслуживания полей для мини-футбола, больших газонов, кортов. Однако емкости травосборника при таком режиме использования не хватает на всю площадь покоса, его периодически приходится вытряхивать.

Средняя цена 26 790 рублей.

Makita ELM4621

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель предназначена для участков площадью до десяти соток. Газонокосилка Makita оснащена электрическим двигателем и работает от сетевого кабеля. Легковесной ее не назовешь — агрегат массой 32 кг сложно перевозить в автомобиле или перемещать вручную. Но во время использования выручает самоходность: устройство катится по ровной поверхности и качественно подстригает траву полосами шириной в 46 см. Травосборник мягкий, но вместительный — на 60 л. Траву можно «отправлять» в него или отбрасывать в сторону, а еще мульчировать.

Пользователи отмечают, что работает агрегат тихо, а на ровной поверхности заставляет идти быстрым шагом. Стрижет очень шустро, нужно успевать откидывать кабель. Кочки преодолевает, но на препятствиях может повредить стальной нож, а ручка управления кажется хлипкой.

Средняя цена 33 320 рублей.

Daewoo Power Products DLM 5580Li

market.yandex.ru / Prt Scr

По мнению пользователей, электрическая газонокосилка Daewoo не уступает по мощности и производительности бензиновым моделям, но куда тише, легче и не воняет во время работы. Она самоходная, поэтому вес в 26 кг почти не ощущается при использовании. Работает от аккумулятора, потому перемещаться с ней по участку можно как угодно. Серьезная ширина скашивания — чуть более полуметра — и объемный травосборник превращают ее в удобное приспособление для ухода за дачным и садовым участком.

Из недостатков отмечают отсутствие в комплекте аккумулятора и зарядного устройства. Покупать их приходится отдельно, что повышает стоимость девайса.

Средняя цена 39 990 рублей.

Bosch ARM 34

market.yandex.ru / Prt Scr

В своей ценовой категории газонокосилка Bosch выглядит привлекательным выбором. Она электрическая, рассчитана на обработку территории в четыре сотки, но вполне оправдывает ожидания и при работе на привычных дачных шести сотках. Ширина скашивания — 34 см, что позволяет направлять ее в «узкие» места между дорожками и грядками. Оснащена жестким травосборником, который вмещает до 40 л травяной массы, может откидывать траву назад.

Среди преимуществ покупатели отмечают легкость устройства, маневренность, хорошее качество кошения. Но нож кажется слишком «мягким», за проводом нужно следить, чтобы не повредить при использовании. Травосборник и крепление ручек пользователям хотелось бы видеть более надежными.

Средняя цена 7853 рубля.

STIGA Combi 40 E

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель для традиционных дачных шести соток с электрическим мотором, шириной кошения до 38 см и жестким травосборником. Газонокосилка Stiga весит всего чуть более 13 кг, маневренная, ее легко перемещать по участку. Мощность двигателя невысока, высоту кошения можно настраивать от 2 до 7 см. Хорошо работает на ровной, ухоженной поверхности, но когда нужно выкосить бурьян или «непролазные джунгли», не справляется.

Пользователи обращают внимание на хорошее качество корпуса, тихий и ровный звук, а также на безотказность устройства, если использовать его по назначению и не ждать от него чудес. Можно включить функцию мульчирования, тогда скошенная травка будет высыпаться на газон как удобрение.

Средняя цена 14 490 рублей.

MTD Optima 42 E

market.yandex.ru / Prt Scr

Среди моделей MTD газонокосилка Optima — одна из самых недорогих. Но пользователи отмечают, что она обладает исключительной мощностью, которая позволяет устройству с электромотором справляться с сорняками, высокой травой и не бояться кочек. Работает от сетевого кабеля, перемещать ее несложно благодаря весу в 15 кг. Травосборник емкостью в 47 литров вмещает всю траву за один покос дачных шести соток.

Высоту кошения можно регулировать, агрегат почти не шумит. Но вот с влажной травой почти не справляется, а нож тупится очень быстро, его приходится часто затачивать. Снимать травосборник не слишком удобно, пластиковые элементы регулировки на ручке выглядят ненадежными.

Средняя цена 15 490 рублей.

Honda HRE 370A2

market.yandex.ru / Prt Scr

Производитель позиционирует эту модель как решение для небольших и относительно ровных участков. И на них газонокосилка Honda прекрасно проявит свои лучшие качества: легкость, маневренность, способность работать в узких пространствах и качественную стрижку травяного покрова. Весит она 15 кг, что выше аналогов в этом сегменте, но вес объясняется комплектацией металлическими деталями там, где конкуренты активно используют пластик. «Японец» оснащен небольшим контейнером для травы, 37-сантиметровым ножом и удобной ручкой с регулировками.

По отзывам, легко собирается, скошенная трава отправляется прямо в контейнер, но из-за небольшого объема он быстро заполняется. Работает тихо, проходит даже неровные участки, но на них нужно выставлять большую высоту среза. За целый день кошения не перегревается, но нож нужно периодически затачивать, особенно после «встречи» с камнями.

Gardena 330 Classic

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель предназначена для пользователей, которые любят ухаживать за газоном тихо, без шума и пыли. Газонокосилка Gardena механическая, она выполнена на стальной раме и оснащена ножницами с шириной кошения до 37 см. Большие колеса позволяют легко толкать ее по участку, а небольшой вес в 8 кг делает процесс не слишком утомительным.

По отзывам владельцев, к устройству нужно приноровиться. Оно прекрасно подходит для поддержания аккуратного вида ухоженного газона, но высокую траву может наматывать, а чтобы ее состричь, приходится несколько раз проходить по одному и тому же месту. Косит только вперед, работать лучше на сухом газоне. Если поверхность неровная, придется прилагать больше усилий.

Средняя цена 5819 рублей.