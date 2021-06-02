Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей

Знаете ли вы, как отдыхают одни из самых крупных и опасных наземных хищников? Фотографу Максиму Деминову удалось заснять северных медведей за купанием.

На видео запечатлено семейство резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей. Животные с большим удовольствием барахтаются в мелком рыхлом льду, плескаются и ныряют в воду, и позируют перед фотографом.

Максим Деминов является участником «Медвежьего патруля» — группы волонтеров, которая изучает территории Крайнего Севера в период миграции белых медведей.