Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень

Санкт-Петербург, 2 июня. Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» может стать престижным на международном уровне, заявил действующий президент (РГО) Сергей Шойгу

Географическое общество подвело итоги седьмого конкурса фотографии «Самая красивая страна». По словам Шойгу, в этом году конкурс уже приобрел международные масштабы, в нем приняли участие жители 18 стран, который прислали жюри свыше 65 тысяч снимкой. В прошлом году на конкурсе рассмотрели 60 тысяч фотографий.

«Очень надеюсь на то, что наш конкурс «Самая красивая страна» по премиям и номинациям выйдет за пределы России​​​... И у нас в стране начнут принимать участие известные фотографы, известные мастера», — отметил президент РГО.

Шойгу сообщил, что в будущем в конкурсе может появиться и номинация для снимков, сделанных фотоловушками.

«Там звери, не знающие, что их снимают, ведут себя совершенно естественно. И, конечно, тут есть на что посмотреть и что оценить», — поделился президент РГО.

Фотоконкурс РГО впервые прошел в 2015 году. Участие в нем может принять житель любой страны, главное условие для приема конкурсной работы состоит в том, что снимок нужно сделать на территории России. В этом году в состав жюри вошли сам Шойгу, космонавт Иван Вагнер, актер Сергей Гармаш и известные фотографы.