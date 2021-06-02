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02 июня 13:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
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Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень

Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
 /  Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Санкт-Петербург, 2 июня. Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» может стать престижным на международном уровне, заявил действующий президент (РГО) Сергей Шойгу

Географическое общество подвело итоги седьмого конкурса фотографии «Самая красивая страна». По словам Шойгу, в этом году конкурс уже приобрел международные масштабы, в нем приняли участие жители 18 стран, который прислали жюри свыше 65 тысяч снимкой. В прошлом году на конкурсе рассмотрели 60 тысяч фотографий.

«Очень надеюсь на то, что наш конкурс «Самая красивая страна» по премиям и номинациям выйдет за пределы России​​​... И у нас в стране начнут принимать участие известные фотографы, известные мастера», — отметил президент РГО.

Шойгу сообщил, что в будущем в конкурсе может появиться и номинация для снимков, сделанных фотоловушками.

«Там звери, не знающие, что их снимают, ведут себя совершенно естественно. И, конечно, тут есть на что посмотреть и что оценить», — поделился президент РГО.

Фотоконкурс РГО впервые прошел в 2015 году. Участие в нем может принять житель любой страны, главное условие для приема конкурсной работы состоит в том, что снимок нужно сделать на территории России. В этом году в состав жюри вошли сам Шойгу, космонавт Иван Вагнер, актер Сергей Гармаш и известные фотографы.

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шойгу рго самая красивая страна фотоконкурс
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