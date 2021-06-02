Москва, 2 июня. Совет Федерации утвердил закон о предоставлении всем крымчанам права на замещение государственных и муниципальных должностей.

В том числе, распоряжение распространяется на жителей полуострова, которые по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины. Автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Необходимость в документе возросла после принятия законов о запрете на иностранное гражданство и вида на жительство за границей для госслужащих.

Ранее крымские власти в очередной раз заявили, что не намерены обсуждать с Украиной «вопрос принадлежности» Крыма. Полуостров вернулся в состав России по решению большинства жителей региона, отметил депутат парламента полуострова Юрий Гемпель.