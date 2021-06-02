Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

Москва, 2 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами прокомментировал ситуацию на Украине и в Донбассе.

В мае европейские политики заявили, что Россия пытается присоединить Донбасс. В Брюсселе появился документ, в котором отмечается, что Москва пытается «де-факто интегрировать» восточную Украину, выдавая ее жителям российские паспорта.

Дмитрий Песков во время пресс-конференции 2 июня заявил, что рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса сейчас неуместны. В Кремле неоднократно отмечали, что «гражданская война на Украине — это большая трагедия». Но Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе и выступает за его мирное урегулирование.

В Москве считают, что ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы. Поэтому выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР носит исключительно гуманитрный характер.