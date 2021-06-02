Совфед поддержал закон о запрете экстремистам баллотироваться на выборах

Москва, 2 июня. Совет Федерации России одобрил закон, который запрещает причастным к экстремистской деятельности баллотироваться на выборах любого уровня.

Ограничения распространяются абсолютно на все избирательные процессы, а не только на парламентские выборы.

Руководители и создатели экстремистских организаций не смогут баллотироваться в течение пяти лет с момента признания их объединения запрещенным. Члены подобных движений и причастные к их работе не смогут участвовать в выборах на протяжении трех лет.

Как стало известно ранее, Совфед одобрил отставку аудитора Счетной палаты России. Об этом стало известно на заседании.