Врач Ковалев напомнил о «ловушках» при транзитных перелетах за границу после 10 июня

Москва, 2 июня. Жители России могут спокойно отправляться в страны, с которыми 10 июня РФ запустит авиасообщение, считает врач-эксперт по общественному здоровью Евгений Ковалев.

Летать в страны, которые разрешил оперативный штаб, можно без особой опаски заразиться коронавирусом. При этом пассажирам следует узнать, какие именно документы им нужны для въезда и выезда. Также важно учитывать «ловушки», имеющие место при транзитном перелете, рассказал врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалев Общественной службе новостей.

«Были уже случаи, когда люди покупали билет и при транзите их отправляли на двухнедельный карантин», — заявил он.

С 10 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение с восьмью новыми странами. Также планируется увеличение числа перелетом по уже доступным направлениям. К примеру, в Белград и Каир начнут выполнять до семи рейсов в неделю.