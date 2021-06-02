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02 июня 13:15
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новостей
13:14
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
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Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
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Только один болельщик посетил хоккейный матч России и Белоруссии на ЧМ в Латвии

Спорт
Только один болельщик посетил хоккейный матч России и Белоруссии на ЧМ в Латвии
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Рига, 2 июня. Матч между командами России и Белоруссии на проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею посмотрел вживую только один болельщик.

Встреча российской и белорусской сборных на льду состоялась 1 июня в рамках финального тура группового этапа мирового первенства. Всего на матч продали два билета, хотя с учетом коронавирусных ограничений на трибунах могли разместиться 1058 зрителей.

В итоге из купивших билет на игру, в которой Россия победила со счетом 6:0, пришел на арену лишь один поклонник хоккея. Второго болельщика не пропустили, так как он приехал из Эстонии, и его сертификат о прививке от коронавируса не соответствовал стандарту, передает Sputnik Беларусь.

Стоимость билета на матч составляла 110 евро. Увидеть встречи в рамках чемпионата мира по хоккею с трибун могут только жители Латвии, имеющие специальный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Российская сборная ранее одержала победу над командой Швейцарии на ЧМ по хоккею. Встреча, прошедшая 29 мая, стала четвертой для нашей команды в рамках турнира.

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Латвия россия белоруссия хоккей
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