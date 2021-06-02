Только один болельщик посетил хоккейный матч России и Белоруссии на ЧМ в Латвии

Рига, 2 июня. Матч между командами России и Белоруссии на проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею посмотрел вживую только один болельщик.

Встреча российской и белорусской сборных на льду состоялась 1 июня в рамках финального тура группового этапа мирового первенства. Всего на матч продали два билета, хотя с учетом коронавирусных ограничений на трибунах могли разместиться 1058 зрителей.

В итоге из купивших билет на игру, в которой Россия победила со счетом 6:0, пришел на арену лишь один поклонник хоккея. Второго болельщика не пропустили, так как он приехал из Эстонии, и его сертификат о прививке от коронавируса не соответствовал стандарту, передает Sputnik Беларусь.

Стоимость билета на матч составляла 110 евро. Увидеть встречи в рамках чемпионата мира по хоккею с трибун могут только жители Латвии, имеющие специальный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Российская сборная ранее одержала победу над командой Швейцарии на ЧМ по хоккею. Встреча, прошедшая 29 мая, стала четвертой для нашей команды в рамках турнира.