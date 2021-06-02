Минздрав назвал переломной ситуацию с коронавирусом в РФ

Москва, 2 июня. Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России на данный момент находится на переломе. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения России.

Российские врачи продолжают бороться с COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили у 8832 жителей в 84 регионах страны. Минздрав РФ назвал переломной ситуацию с распространением инфекции.

Главным средством борьбы с пандемией является массовая вакцинация. Она не может носить обязательный характер, так как это будет нарушением законодательства, добавила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.