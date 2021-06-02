Песков назвал любимое совместное увлечение Путина и Лукашенко

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко известные любители игры в хоккей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политики всегда играют в одной команде. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал возможные соревнования между Путиным и Лукашенко, если бы они выступали за сборные своих стран. В связи с чем вопрос журналистов, кто из президентов более сильный хоккеист, остался без ответа.

Ранее лидеры России и Белоруссии провели серию встреч в Сочи. В ходе переговоров коллеги уделили много времени вопросам сближения Москвы и Минска, отметил глава республики.