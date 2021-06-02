Кремль рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на JBS

Москва, 2 июня. Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия мясоперерабатывающей компании JBS.

Песков в беседе с журналистами заявил, что в Кремле не располагают данными об организаторах кибератак на JBS.

«Мы не располагаем информацией об этом, но если будут какие-то обращения американцев, то, конечно, они будут рассматриваться достаточно оперативно», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что крупный нефтепровод США остановил работу из-за хакерской атаки. Представители трубопроводного оператора Colonial Pipeline заявили, что вирус шифровальщик нарушил работу систем, отвечавших за прокачку нефтепродуктов.