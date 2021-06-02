Песков: следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой

Москва, 2 июня. Претензии правоохранительных органов к Пивоварову и Гудкову не имеют отношения к политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отказываться от транзита газа в Европу через территорию Украины.

По его словам, Москва исходит из того, что объемы поставок на европейский рынок будут расти, ввиду чего украинский транзит может быть востребован, несмотря на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».