Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 13:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
Все новости
02 июня 13:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
Все новости

Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны

  /   Обновлено: 02 июня 2021 13:08
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
Федеральное агентство новостей  / 

Авиаудар по Луганску, нанесенный штурмовиком украинских ВВС 2 июня 2014 года, до сих пор не повлек за собой никаких юридических последствий. О причинах этого правового парадокса корреспонденту ФАН рассказал представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

«Украина — вполне неофашистское государство, которое не допускает наказания военных преступников. Но существует и — пока негласно — сговор Запада, который считает, что Украина — «это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын». По этой причине он не реагирует на такого рода преступления, просто предпочитает их не видеть», — пояснил Мирошник в разговоре с ФАН.

В качестве примера Родион Мирошник привел отчет ОБСЕ, опубликованный на следующий день после трагедии в Луганске, авторы которого упомянули о случившемся лишь вскользь и без обозначения количества жертв.

Собеседник ФАН добавил, что справедливого наказания всех участников военного преступления можно будет ожидать только в одном случае.

«Только после смены украинского режима виновные смогут предстать перед судом и понести законную ответственность, — подчеркнул Мирошник. — Это будет полностью соответствовать положениям Римского статута, которые касаются подобных деяний. Без этого условия и без смены международного отношения к происходящим на Украине процессам ни Порошенко, ни Турчинов, которые непосредственно виновны в этом преступлении, на скамью подсудимых не сядут».

Мирошник о годовщине удара по Луганску: Запад не реагирует на преступления Украины
ТАСС  / Михаил Джапаридзе

Накануне Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что авиаудар по Луганску положил конец любым иллюзиям луганчан о возможности мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

«Уже избранный, но еще не инаугурированный Порошенко 2 июня 2014-го совершил, как он тогда думал, акт устрашения политически неблагонадежных жителей Донбасса, но вышло совсем иначе. Украинский самолет расстрелял все иллюзии луганчан на мирное разрешение конфликта и возможность жить как раньше. С этого момента всем стало ясно, что Киев и оставшаяся часть Украины захвачены кровавым режимом, который пойдет на любые преступления ради сохранения своей власти».

Так же, по словам Родиона Мирошника, ставшего свидетелем случившегося, этот обстрел с воздуха стал четким маркером того, что украинская власть готова убивать всех, в том числе женщин и детей, ради своего прибывания у власти, ради возможности разграбить Украину.

«Я тогда был буквально в ста метрах от места авианалета, и у меня в голове просто не укладывалось, что так может быть в XXI веке в центре большого современного города!»

В результате налета, произошедшего около 15:00, погибли восемь человек, 28 получили ранения различной тяжести. Среди погибших оказались министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Архипова и руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран войны в Афганистане, один из старейших участников поискового движения Украины Александр Гизай.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
донбасс украина луганск родион мирошник авиаудар
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 94519 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 83452 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 36683 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 31177 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 27244 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru