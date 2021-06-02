Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны

Авиаудар по Луганску, нанесенный штурмовиком украинских ВВС 2 июня 2014 года, до сих пор не повлек за собой никаких юридических последствий. О причинах этого правового парадокса корреспонденту ФАН рассказал представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

«Украина — вполне неофашистское государство, которое не допускает наказания военных преступников. Но существует и — пока негласно — сговор Запада, который считает, что Украина — «это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын». По этой причине он не реагирует на такого рода преступления, просто предпочитает их не видеть», — пояснил Мирошник в разговоре с ФАН.

В качестве примера Родион Мирошник привел отчет ОБСЕ, опубликованный на следующий день после трагедии в Луганске, авторы которого упомянули о случившемся лишь вскользь и без обозначения количества жертв.

Собеседник ФАН добавил, что справедливого наказания всех участников военного преступления можно будет ожидать только в одном случае.

«Только после смены украинского режима виновные смогут предстать перед судом и понести законную ответственность, — подчеркнул Мирошник. — Это будет полностью соответствовать положениям Римского статута, которые касаются подобных деяний. Без этого условия и без смены международного отношения к происходящим на Украине процессам ни Порошенко, ни Турчинов, которые непосредственно виновны в этом преступлении, на скамью подсудимых не сядут».

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Накануне Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что авиаудар по Луганску положил конец любым иллюзиям луганчан о возможности мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

«Уже избранный, но еще не инаугурированный Порошенко 2 июня 2014-го совершил, как он тогда думал, акт устрашения политически неблагонадежных жителей Донбасса, но вышло совсем иначе. Украинский самолет расстрелял все иллюзии луганчан на мирное разрешение конфликта и возможность жить как раньше. С этого момента всем стало ясно, что Киев и оставшаяся часть Украины захвачены кровавым режимом, который пойдет на любые преступления ради сохранения своей власти».

Так же, по словам Родиона Мирошника, ставшего свидетелем случившегося, этот обстрел с воздуха стал четким маркером того, что украинская власть готова убивать всех, в том числе женщин и детей, ради своего прибывания у власти, ради возможности разграбить Украину.

«Я тогда был буквально в ста метрах от места авианалета, и у меня в голове просто не укладывалось, что так может быть в XXI веке в центре большого современного города!»

В результате налета, произошедшего около 15:00, погибли восемь человек, 28 получили ранения различной тяжести. Среди погибших оказались министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Архипова и руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран войны в Афганистане, один из старейших участников поискового движения Украины Александр Гизай.