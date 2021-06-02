Пивоваров не признал вину в краснодарском суде

Краснодар, 2 июня. Андрей Пивоваров не признает своей вины по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Подозреваемый по уголовной статье о сотрудничестве с нежелательной организацией Андрей Пивоваров отказывается признавать вину на заседании Первомайского районного суда.

Дело против экс-главы нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 было заведено после репоста в одной из социальных сетей. Следствие ходатайствует об избрании Пивоварову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, писал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ