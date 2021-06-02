Попова назвала единственный способ победить коронавирус

Москва, 2 июня. Остановить распространение коронавирусной инфекции в мире можно только с помощью вакцинации, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что иммунизация является единственным надежным средством в борьбе с COVID-19.

«Только сегодня, только сейчас нужно прийти и привиться, это обращение ко всем», — сказала Попова на заседании Совфеда.

С похожим заявлением ранее выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, и переломить ее может только вакцинация. Не медлить с прививкой рекомендовал и врач-инфекционист Илья Акинфиев.