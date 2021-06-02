МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов

Санкт-Петербург, 2 июня. Власти Центральноафриканской Республики признательны за работу российских инструкторов в стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Замглавы внешнеполитического ведомства принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В первый день мероприятия он пообщался с журналистами о ситуации в ЦАР. Во время беседы Богданов обратил внимание, что Москва не получала от Банги просьб по сокращению числа российских инструкторов в республике.

"Наши же инструкторы работают по просьбе руководства и структур правительственных и военных суверенного, независимого государства — Центральноафриканской Республики, так что все зависит от их пожелания и потребности. Это решают в Банги", — напомнил дипломат.

Богданов отметил, что власти республики очень признательны за подготовку правоохранительных органов. По его словам, работа в этом направлении продолжается.