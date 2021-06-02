В США заявили о высоком риске ядерного конфликта с Россией

Вашингтон, 2 июня. Руководству США и России необходимо предпринять совместные усилия по снижению риска начала ядерного конфликта между двумя державами, пишут авторы издания The National Interest.

Американские аналитики полагают, что переговоры на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом могут послужить цели снижения вероятности глобальной термоядерной катастрофы, во что неизбежно выльется война между РФ и США.

«Все, что может подорвать стратегическую стабильность, и это касается не только развернутых наступательных ядерных вооружений, должно обсуждаться (высшим руководством США — Прим. ред.) с Россией и Китаем», — отмечают обозреватели NI.

По их мнению, Россия и США стоят на пороге новой гонки вооружений, а конфликт между армиями обеих стран может произойти при малейшем столкновении, либо стать последствием случайной ошибки. Американские аналитики подчеркивают длительный характер дестабилизации всей системы международных отношений и систем контроля над стратегическими видами вооружений, что накладывает большую ответственность на Вашингтон, Москву и Пекин.

Ранее жители США выразили уверенность, что вооруженные силы их страны не смогут достичь успеха в одновременном конфликте с армиями России и Китая.