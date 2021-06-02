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новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
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Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
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12:53
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В США заявили о высоком риске ядерного конфликта с Россией

  /   Обновлено: 02 июня 2021 13:08
Армия
В США заявили о высоком риске ядерного конфликта с Россией
wikipedia.org  /  United States Department of Energy / Public Domain

Вашингтон, 2 июня. Руководству США и России необходимо предпринять совместные усилия по снижению риска начала ядерного конфликта между двумя державами, пишут авторы издания The National Interest.

Американские аналитики полагают, что переговоры на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом могут послужить цели снижения вероятности глобальной термоядерной катастрофы, во что неизбежно выльется война между РФ и США.

«Все, что может подорвать стратегическую стабильность, и это касается не только развернутых наступательных ядерных вооружений, должно обсуждаться (высшим руководством США Прим. ред.) с Россией и Китаем», — отмечают обозреватели NI.

По их мнению, Россия и США стоят на пороге новой гонки вооружений, а конфликт между армиями обеих стран может произойти при малейшем столкновении, либо стать последствием случайной ошибки. Американские аналитики подчеркивают длительный характер дестабилизации всей системы международных отношений и систем контроля над стратегическими видами вооружений, что накладывает большую ответственность на Вашингтон, Москву и Пекин.

Ранее жители США выразили уверенность, что вооруженные силы их страны не смогут достичь успеха в одновременном конфликте с армиями России и Китая.

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Все новости / Армия / В США заявили о высоком риске ядерного конфликта с Россией
россия сша война
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