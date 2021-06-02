Песков не исключил рассмотрение вопроса кибербезопасности на встрече Путина и Байдена

Москва, 2 июня. Вопрос кибербезопасности, вероятно, войдет в повестку дня в рамках встречи лидера РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Переговоры лидеров двух государств состоятся 16 июня. Владимир Путин и Джо Байден, скорее всего, обсудят киберпреступность и вызовы в киберпространстве, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня», — сказал он.

Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что представители двух государств в рамках переговоров в Женеве смогут прийти к взаимопониманию. Однако иллюзий относительно прорывных соглашений в результате двустороннего саммита в ведомстве не питают.