Кремль сомневается в подписании совместного документа по итогам встречи Путина и Байдена

Москва, 2 июня. Подписание совместного документа президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом не согласовано. В настоящий момент рано об этом говорить, сказали в Кремле.

В Кремле сомневаются, что в результате переговоров двух лидеров будет подписан совместный документ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не строит иллюзий по поводу предстоящего саммита. Встреча очень важна, однако в стране не ждут от нее судьбоносных решений, уточнил политик.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Швейцарии. Женева готовится к проведению саммита.