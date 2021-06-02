Крановщик спас более десяти человек из горящего здания на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 2 июня. Машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом.

Крупный пожар произошел накануне на первом этаже строящегося корпуса школы № 33 Петропавловска-Камчатского. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Во время ЧП на крыше оказались заблокированы строители.

Евгений Шестаков с помощью крана эвакуировал коллег из полыхающего здания. По его словам, семерых удалось спустить со второго этажа, после чего он поднял корзину крана к третьему этажу, где попавшие в огненную западню мужчины уже выбили окна и ждали подмоги.

Общее число спасенных людей оказалось более десяти человек. В ГУ МЧС по Камчатскому краю решают вопрос о поощрении Евгения Шестакова и собираются представить его к ведомственной награде.

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