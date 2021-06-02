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02 июня 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
Все новости

Крановщик спас более десяти человек из горящего здания на Камчатке

Общество
Крановщик спас более десяти человек из горящего здания на Камчатке
ФБА «Экономика сегодня»  /  Мурашова Кристина

Петропавловск-Камчатский, 2 июня. Машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом.

Крупный пожар произошел накануне на первом этаже строящегося корпуса школы № 33 Петропавловска-Камчатского. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Во время ЧП на крыше оказались заблокированы строители.

Евгений Шестаков с помощью крана эвакуировал коллег из полыхающего здания. По его словам, семерых удалось спустить со второго этажа, после чего он поднял корзину крана к третьему этажу, где попавшие в огненную западню мужчины уже выбили окна и ждали подмоги.

Общее число спасенных людей оказалось более десяти человек. В ГУ МЧС по Камчатскому краю решают вопрос о поощрении Евгения Шестакова и собираются представить его к ведомственной награде.

Прохожий под Калининградом спас из горящей квартиры двоих детей, сообщал ФАН.

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Все новости / Общество / Крановщик спас более десяти человек из горящего здания на Камчатке
кран камчатка огонь хорошие новости россии
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