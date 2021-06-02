Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
Все новости
02 июня 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
Все новости

Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире

Политика
Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире
Федеральное агентство новостей  / 

На ПМЭФ-2021 окрепшая Россия приступила к формированию повестки дня «посткоронавирусного» мира.

Сегодня в северной столице России программой «нулевого дня» начинает работу XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — с начала коронавирусных ограничений это крупнейшее в мире мероприятие, проводимое в очном формате. Хотя, как свидетельствует статистика, заболеваемость COVID-19 в нашей стране сейчас примерно в полтора раза выше, чем в июне прошлого года, когда ПМЭФ-2020 из-за соображений безопасности пришлось отменить.

Но сейчас ситуация с этой болезнью стала намного более определенной. А президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума даже специально отметил, что открытый, конструктивный диалог на площадке ПМЭФ особенно важен сегодня — когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии.

Так или иначе, весь комплекс необходимых мер профилактики будет соблюдаться, а число участников офлайн-части форума, по заявлению его организаторов, не превысит 5000 человек. Впрочем, количество онлайн-участников, которые смогут принять равноправное участие в работе форума, не ограничивается.

Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире
ИА «Политика Сегодня»  / 

Весьма показательно и даже символично, что ПМЭФ-2021, работа которого завершится в субботу, 6 июня, объективно рассматривается как «первая ласточка» постковидного мира. И Россия тем самым в значительной мере начинает формировать его повестку дня. Поэтому стоит внимательнее присмотреться к заявленной программе и участникам питерского форума.

Сначала — о программе, где значится более 200 пунктов: от «делового завтрака с Марией Захаровой», на котором будет обсуждаться тема «ИноСМИ-иноагенты в России», до заседания Международного молодежного экономического форума о роли молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития нашей страны.

Но это, так сказать, формальная хронология мероприятия. Его же смысловую наполненность при всем желании нельзя привязать к «конфронтационности». Здесь важен — и, может быть, важнее всего остального — «принцип GPS/ГЛОНАСС», то есть той системы глобального позиционирования, относительно которой рассматриваются все акторы мировой экономики, политики и даже идеологии, включая саму Россию. И вот в этой системе координат можно увидеть немало интересного и даже неожиданного.

Например, среди тем обсуждения заявлены: «Россия—Финляндия», «Россия—Швеция», «Россия—Италия», «Россия—Франция», «Россия—Германия», однако нет темы «Россия—Европейский Союз». Что полностью соответствует официальной позиции МИД РФ о том, что «единая Европа» как внешнеполитический партнер нашей страной более не рассматривается и в этом качестве для нас уже не существует. Точно так же вне обсуждения оказалась Великобритания.

Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире
ИА «Политика Сегодня»  / 

С другой стороны, присутствуют темы «Россия—Африка», «Россия—Латинская Америка», «Россия—Арабский мир». И весьма неожиданно, в той же масштабности, — «Россия—Северная Америка». А где Соединенные Штаты? Неужели их больше не существует как отдельного политического и финансово-экономического субъекта? Вот тема «Россия—Япония» в программе ПМЭФ-2021 тоже присутствует, а темы «Россия—США» нет. Весьма знаковый жест накануне женевской встречи 16 июня: Байден, готовься!

Впрочем, нет и темы «Россия—Китай». Но, видимо, по принципиально иной причине: отношения Москвы и Пекина все чаще оцениваются как полноценный стратегический союз. Буквально на днях Владимир Путин и Си Цзиньпин открывали строительство четырех атомных реакторов российского производства — видимо, на этом направлении присутствует полная ясность, проблем нет и обсуждать особо нечего.

Зато показателен список тем, посвященных региональному развитию и международным организациям, без прямой привязки к России: ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Арктический совет, Ближний Восток… Это выглядит как поверка после глобального «коронавирусного» боя: кто жив, кто ранен, кто убит?

Особый статус страны-гостя ПМЭФ-2021 предоставлен Катару, под мероприятия которого отведен целый павильон Doha питерского «Экспоцентра». Как известно, эта страна является одним их крупнейших мировых экспортеров газа и выступает одним из ключевых союзников России на Ближнем Востоке. Судя по программе Катара, включающей в себя тематику арабского мира и Магриба, эта роль на обозримую перспективу будет только укрепляться.

Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире
ИА «Политика Сегодня»  / 

Разумеется, в фокусе внимания форума будет весь комплекс проблем глобального развития: от декарбонизации и цифровизации мировой экономики до продовольственной безопасности и возможных путей трансформации человека будущего. Формулировка некоторых тем звучит весьма образно и даже креативно, например: «Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру» или «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?», или «Пандемии будущего. Стратегии готовности».

В общем, «ковидная чаша» уже переполнена — и ее потенциальная энергия должна пойти на российские турбины. Нынешний ПМЭФ призван «канализировать» эту энергию в нужном для России направлении.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире
сша посткоронавирусный мир пмэф-2021
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 94519 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 83452 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 36683 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 31177 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 27244 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru