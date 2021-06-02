Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире

На ПМЭФ-2021 окрепшая Россия приступила к формированию повестки дня «посткоронавирусного» мира.

Сегодня в северной столице России программой «нулевого дня» начинает работу XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — с начала коронавирусных ограничений это крупнейшее в мире мероприятие, проводимое в очном формате. Хотя, как свидетельствует статистика, заболеваемость COVID-19 в нашей стране сейчас примерно в полтора раза выше, чем в июне прошлого года, когда ПМЭФ-2020 из-за соображений безопасности пришлось отменить.

Но сейчас ситуация с этой болезнью стала намного более определенной. А президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума даже специально отметил, что открытый, конструктивный диалог на площадке ПМЭФ особенно важен сегодня — когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии.

Так или иначе, весь комплекс необходимых мер профилактики будет соблюдаться, а число участников офлайн-части форума, по заявлению его организаторов, не превысит 5000 человек. Впрочем, количество онлайн-участников, которые смогут принять равноправное участие в работе форума, не ограничивается.

ИА «Политика Сегодня» /

Весьма показательно и даже символично, что ПМЭФ-2021, работа которого завершится в субботу, 6 июня, объективно рассматривается как «первая ласточка» постковидного мира. И Россия тем самым в значительной мере начинает формировать его повестку дня. Поэтому стоит внимательнее присмотреться к заявленной программе и участникам питерского форума.

Сначала — о программе, где значится более 200 пунктов: от «делового завтрака с Марией Захаровой», на котором будет обсуждаться тема «ИноСМИ-иноагенты в России», до заседания Международного молодежного экономического форума о роли молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития нашей страны.

Но это, так сказать, формальная хронология мероприятия. Его же смысловую наполненность при всем желании нельзя привязать к «конфронтационности». Здесь важен — и, может быть, важнее всего остального — «принцип GPS/ГЛОНАСС», то есть той системы глобального позиционирования, относительно которой рассматриваются все акторы мировой экономики, политики и даже идеологии, включая саму Россию. И вот в этой системе координат можно увидеть немало интересного и даже неожиданного.

Например, среди тем обсуждения заявлены: «Россия—Финляндия», «Россия—Швеция», «Россия—Италия», «Россия—Франция», «Россия—Германия», однако нет темы «Россия—Европейский Союз». Что полностью соответствует официальной позиции МИД РФ о том, что «единая Европа» как внешнеполитический партнер нашей страной более не рассматривается и в этом качестве для нас уже не существует. Точно так же вне обсуждения оказалась Великобритания.

ИА «Политика Сегодня» /

С другой стороны, присутствуют темы «Россия—Африка», «Россия—Латинская Америка», «Россия—Арабский мир». И весьма неожиданно, в той же масштабности, — «Россия—Северная Америка». А где Соединенные Штаты? Неужели их больше не существует как отдельного политического и финансово-экономического субъекта? Вот тема «Россия—Япония» в программе ПМЭФ-2021 тоже присутствует, а темы «Россия—США» нет. Весьма знаковый жест накануне женевской встречи 16 июня: Байден, готовься!

Впрочем, нет и темы «Россия—Китай». Но, видимо, по принципиально иной причине: отношения Москвы и Пекина все чаще оцениваются как полноценный стратегический союз. Буквально на днях Владимир Путин и Си Цзиньпин открывали строительство четырех атомных реакторов российского производства — видимо, на этом направлении присутствует полная ясность, проблем нет и обсуждать особо нечего.

Зато показателен список тем, посвященных региональному развитию и международным организациям, без прямой привязки к России: ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Арктический совет, Ближний Восток… Это выглядит как поверка после глобального «коронавирусного» боя: кто жив, кто ранен, кто убит?

Особый статус страны-гостя ПМЭФ-2021 предоставлен Катару, под мероприятия которого отведен целый павильон Doha питерского «Экспоцентра». Как известно, эта страна является одним их крупнейших мировых экспортеров газа и выступает одним из ключевых союзников России на Ближнем Востоке. Судя по программе Катара, включающей в себя тематику арабского мира и Магриба, эта роль на обозримую перспективу будет только укрепляться.

ИА «Политика Сегодня» /

Разумеется, в фокусе внимания форума будет весь комплекс проблем глобального развития: от декарбонизации и цифровизации мировой экономики до продовольственной безопасности и возможных путей трансформации человека будущего. Формулировка некоторых тем звучит весьма образно и даже креативно, например: «Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру» или «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?», или «Пандемии будущего. Стратегии готовности».

В общем, «ковидная чаша» уже переполнена — и ее потенциальная энергия должна пойти на российские турбины. Нынешний ПМЭФ призван «канализировать» эту энергию в нужном для России направлении.