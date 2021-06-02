Спасатели тушат крупный пожар на фруктовой ярмарке в Барнауле

Барнаул, 2 июня. Пожар произошел в административном здании на улице Власихинской, где расположены оптовая компания и торговые павильоны с фруктами.

Мощный пожар разгорелся на кровле одноэтажного торгово-административного здания в Барнауле.

Сообщение о ЧП поступило в 10:20 по московскому времени. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС уже эвакуировали из полыхающего здания 100 человек. О пострадавших не сообщается. На пожаре работают десять звеньев газодымозащитной службы. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Накануне пожар случился в строящейся школе в Петропавловске-Камчатском, сообщал сайт 360tv.ru. Три человека отравились угарным газом.