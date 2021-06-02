Участники ПМЭФ-2021 заключили первое экономическое соглашение

Санкт-Петербург, 2 июня. Документ был подписан НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и «ИТМО Хайпарк».

Соглашение подразумевает строительство передового пункта обработки данных на территории R&D-центра в городе-спутнике Южный. Главной инновацией будет применение технологии иммерсионного охлаждения — это способ отвести тепло от техники через погружение ее в специальную диэлектрическую жидкость. Что позволит более эффективно охлаждать оборудование, на котором идет работа с большими объемами информации.