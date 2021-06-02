Доктор Комаровский посоветовал Зеленскому сменить окружение

Киев, 2 июня. Украинский президент Владимир Зеленский должен сменить свое окружение. Об этом заявил известный врач из Харькова Евгений Комаровский.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону педиатр заявил, что Зеленскому нужно ответить на один простой вопрос: что для него главное. Для любого нормального мужчины, по мнению эксперта, самое главное — дети и семья.

После этого Комаровский подверг критике то, что во время конференции Зеленский вообще не уделил внимание таким вопросам, как экология, здравоохранение и семья. Это может быть связано с тем, что украинского лидера окружают не те люди. Они доносят ему искаженную информацию и заостряют внимание президента на других вещах. Поэтому Зеленскому следует сменить окружение, считает доктор.

После этого Дмитрий Гордон по традиции пошутил и сказал, что президент Украины «окружен».

«Не просто окружен, а взят в плен, где его пытают», — ответил Комаровский на шутку журналиста.

В ходе интервью компетентный врач положительно оценил вакцину российского производства против коронавируса «Спутник V».

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России. По его мнению, Москва может использовать проект против Киева.