Минск призвал Литву оказать правовую помощь в деле о геноциде белорусского народа

Минск, 2 июня. Белоруссия попросила Литву принять участие в расследовании дела о геноциде народа республики в годы Великой Отечественной войны, заявили в генпрокуратуре страны.

Минск запросил у Вильнюса правовую помощь. В частности, белорусские стражи правопорядка призвали Литву провести допрос бывшего президента Валдаса Адамкуса. Политик занимал должность лидера с 1998 по 2003 год и с 2004 по 2009 год. В республике считают, что он должен проходить по делу как свидетель.

Ранее в палате представителей Техаса в США пришли к выводу, что события с 1932 по 1933 год следует признать «геноцидом» украинского народа. В результате ноябрь объявлен в штате месяцем памяти жертв «голодомора».