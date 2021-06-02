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02 июня 13:13
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новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
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Все новости

Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России

Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 2 июня. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
Федеральное агентство новостей  / 

По результатам утренних торгов 2 июня нефть укрепилась на отметке 70,5 доллара за баррель. Накануне, 1 июня, котировки нефти укрепились до цифры 71,32, что практически приблизило черное золото к годовому максимуму.

«Основной позитив для нефти принесла министерская встреча ОПЕК, много положительных заявлений прозвучало. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Салман аль Сауд заявил о том, что видит устойчивое восстановление спроса в США и Китае на фоне очень высоких темпов вакцинации, в Европе это оказало серьезный позитивный эффект с точки зрения потребления ресурсов.

Также заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак заявил, что объем авиасообщений восстановился на 65–70% докризисного уровня, автомобильный трафик полностью восстановился, даже превзошел доковидные показатели — 103–105%. Все это говорит о том, что потребление сырья идет очень активно», — рассказали аналитики.

Эксперты добавили, что позитивом для нефти также стали переговоры с Ираном о сделке, однако не так давно появились сообщения, что 3 июня они могут быть приостановлены до 18 июня из-за президентских выборов в Тегеране.

Нефть, по прогнозам специалистов, сохранит позитивное восходящее движение, оставаясь в диапазоне 69–72 доллара за баррель.

Золото

Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото 2 июня остановилось на отметке 1900 долларов за тройскую унцию, не удержавшись на отметке своего пятимесячного максимума, — 1919 долларов.

«Тем не менее движение золота хорошее, оно объясняется слабостью доллара, который, кстати, вчера укрепился. Это связано с восстановлением экономики в США, оно идет довольно хорошими темпами. Доходности американских облигаций возросли до 1,64, продолжают оставаться выше 1,6. Это будет оказывать давление на золото», — отметили в  ФБА «Экономика сегодня».

Прогнозируемый диапазон цены на золото — 1890–1910 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Российская валюта продолжает оставаться в узком диапазоне. 2 июня она укрепилась на отметке 73,70 рубля за доллар.

«С одной стороны, в пользу рубля выступают достаточно высокие цены на нефть, ожидание встречи Путина и Байдена, с другой стороны, сейчас идет дивидендный сезон, выплаты. Также важное экономическое событие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Заявления, которые будут сделаны в ходе форума за ближайшие четыре дня, могут оказать немалое влияние на весь российский финансовый рынок, на укрепление рубля, а также на курс акций», — подчеркнули аналитики.

Ожидаемый диапазон для российской валюты составляет 73–74 рубля за доллар.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники ПМЭФ-2021 заключили первое экономическое соглашение. Документ был подписан НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и «ИТМО Хайпарк». Соглашение подразумевает строительство передового пункта обработки данных на территории R&D-центра в городе-спутнике Южный.

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Все новости / Экономика / Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
нефть золото рубль курс валют рубль и доллар
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