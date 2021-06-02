Эксплуатация экстренно севшего в Краснодаре самолета «Белавиа» будет приостановлена

Краснодар, 2 июня. Белорусский самолет на время выведут из эксплуатации после внеплановой посадки.

Лайнер компании «Белавиа» временно будет выведен из эксплуатации после вынужденной посадки в краснодарском аэропорту, сообщил источник ФАН.

Пассажирский самолет летел из Египта в Белоруссию. Пилоту пришлось сменить курс из-за технической неисправности. Он заявил диспетчерам о возможной утечке топлива. Учитывая риски, командиру борта предложили экстренно приземлиться на запасном аэродроме. В салоне лайнера были 180 человек.

Посадка прошла в штатном режиме. Через несколько часов за пассажирами прибыл резервный самолет.