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02 июня 13:13
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новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
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Собчак сократила уставной капитал в одном из своих рекламных агентств в 20 раз

Общество
Собчак сократила уставной капитал в одном из своих рекламных агентств в 20 раз
Global Look Press  /  Nikolay Titov

Журналистка и светская львица Ксения Собчак, владеющая 51% ООО «Лидерс», и ее соучредитель Юлия Прудько сократили уставной капитал компании с 2 миллионов рублей до 100 тысяч, то есть в 20 раз.

Полагаем, что причиной послужила пандемия коронавируса в 2020 году. Женщины заработали на рекламном бизнесе 18 миллионов рублей, но при этом компания получила убытки в 4,3 миллиона рублей. Это на 7,8 миллиона меньше, чем за 2019 год.

ООО «Лидерс» было зарегистрировано в июле 2019 года для рекламы брендовой одежды с уставным капиталом в два миллиона рублей и двумя сотрудниками. Известно, что Собчак только на рекламе в YouTube и Instagram зарабатывает до 190 миллионов год.

«Лидерс», как и более старое агентство Собчак с гораздо более скромным капиталом, предлагало брендам маркетинговую стратегию за 400 тысяч рублей и фэшн-консалтинг на 180 тысяч.

Сначала все было неплохо: за шесть месяцев 2019 года агентство получило прибыль в размере 3,5 миллиона рублей. Численность сотрудников возросла до четырех человек, но потом дело застопорилось. Знаменитые и не очень известные бренды оказались в трудных условиях из-за пандемии: резко сократились продажи, отменились показы, на которых задавались новые направления в моде. Соответственно, и услуги агентства Собчак, предположительно, оказались не нужны. Поэтому, уйдя в убытки, совладелицы приняли решение о сокращении уставного капитала.

Ранее ФАН сообщал, что сенатор Людмила Нарусова назвала свою дочь «сумасшедшей» из-за того, что она постоянно занимается на тренажерах. Последнее время подписчики Собчак обратили внимание, что Ксения очень похудела.

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Все новости / Общество / Собчак сократила уставной капитал в одном из своих рекламных агентств в 20 раз
ксения собчак бизнес мода пандемия коронавирус
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