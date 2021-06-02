Собчак сократила уставной капитал в одном из своих рекламных агентств в 20 раз

Журналистка и светская львица Ксения Собчак, владеющая 51% ООО «Лидерс», и ее соучредитель Юлия Прудько сократили уставной капитал компании с 2 миллионов рублей до 100 тысяч, то есть в 20 раз.

Полагаем, что причиной послужила пандемия коронавируса в 2020 году. Женщины заработали на рекламном бизнесе 18 миллионов рублей, но при этом компания получила убытки в 4,3 миллиона рублей. Это на 7,8 миллиона меньше, чем за 2019 год.

ООО «Лидерс» было зарегистрировано в июле 2019 года для рекламы брендовой одежды с уставным капиталом в два миллиона рублей и двумя сотрудниками. Известно, что Собчак только на рекламе в YouTube и Instagram зарабатывает до 190 миллионов год.

«Лидерс», как и более старое агентство Собчак с гораздо более скромным капиталом, предлагало брендам маркетинговую стратегию за 400 тысяч рублей и фэшн-консалтинг на 180 тысяч.

Сначала все было неплохо: за шесть месяцев 2019 года агентство получило прибыль в размере 3,5 миллиона рублей. Численность сотрудников возросла до четырех человек, но потом дело застопорилось. Знаменитые и не очень известные бренды оказались в трудных условиях из-за пандемии: резко сократились продажи, отменились показы, на которых задавались новые направления в моде. Соответственно, и услуги агентства Собчак, предположительно, оказались не нужны. Поэтому, уйдя в убытки, совладелицы приняли решение о сокращении уставного капитала.

Ранее ФАН сообщал, что сенатор Людмила Нарусова назвала свою дочь «сумасшедшей» из-за того, что она постоянно занимается на тренажерах. Последнее время подписчики Собчак обратили внимание, что Ксения очень похудела.