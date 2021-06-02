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02 июня 13:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
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Роспотребнадзор назвал долю вызванных загрязнением окружающей среды болезней в стране

Общество
Роспотребнадзор назвал долю вызванных загрязнением окружающей среды болезней в стране
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 июня. От 15 до 35% всех болезней в России обусловлены загрязнением окружающей среды, сообщила главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Снизить негативное воздействие биологических угроз позволит реализация стратегических задач по укреплению санитарного щита РФ, отметила эксперт.

«При реализации проекта (по созданию санитарного щита страны. — Прим. ФАН) будут усовершенствованы подходы к мониторингу и анализу санитарной обстановки, внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта», — сказала Попова, выступая в Совете Федерации.

Санитарный щит будет действовать по четырем взаимосвязанным направлениям: эффективно предупреждать болезни, выявлять их на ранних стадиях, давать возможность оперативно реагировать на вызовы и вести контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.

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роспотребнадзор совфед попова
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