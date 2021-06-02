Роспотребнадзор назвал долю вызванных загрязнением окружающей среды болезней в стране

Москва, 2 июня. От 15 до 35% всех болезней в России обусловлены загрязнением окружающей среды, сообщила главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Снизить негативное воздействие биологических угроз позволит реализация стратегических задач по укреплению санитарного щита РФ, отметила эксперт.

«При реализации проекта (по созданию санитарного щита страны. — Прим. ФАН) будут усовершенствованы подходы к мониторингу и анализу санитарной обстановки, внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта», — сказала Попова, выступая в Совете Федерации.

Санитарный щит будет действовать по четырем взаимосвязанным направлениям: эффективно предупреждать болезни, выявлять их на ранних стадиях, давать возможность оперативно реагировать на вызовы и вести контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.